Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania

La maladie de Dupuytren est une rétraction progressive du tissu fibreux (fascia) situé dans la paume de la main, qui produit une flexion des doigts et peut conduire à une main en griffe.

La maladie de Dupuytren est l’une des déformations les plus fréquentes de la main, en particulier chez les hommes de 45 ans ou plus.

Les symptômes types sont la formation d’un nodule dans la paume qui évolue vers un fléchissement des doigts.

Les médecins posent le diagnostic à partir d’un examen de la main.

Le traitement peut comprendre l’injection de corticoïdes dans un nodule sensible ou, si la main est déjà sévèrement affectée, l’injection d’une collagénase dans un nodule ou une intervention chirurgicale visant à corriger les doigts contractés (en griffe).

(Voir aussi Présentation des maladies de la main.)

La maladie de Dupuytren est l’une des déformations les plus fréquentes de la main et survient plus fréquemment chez les hommes, en particulier après l’âge de 45 ans.

La maladie de Dupuytren est plus fréquente chez les personnes souffrant de diabète, d’d’alcoolisme ou d’épilepsie. Cette affection s’associe parfois à d’autres affections, comme l’épaississement du tissu fibreux des articulations des doigts (coussinets des phalanges), la rétraction du fascia profond du pénis, ce qui provoque une érection déviée et douloureuse (fibromatose du pénis [maladie de La Peyronie]) et, dans de rares cas, des nodules au niveau de la plante des pieds (fibromatose plantaire). Cependant, les facteurs spécifiques causant l’épaississement du fascia de la paume et le fléchissement sont inconnus.

Symptômes de la maladie de Dupuytren Maladie de Dupuytren sur l’auriculaire Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Le premier symptôme de la maladie de Dupuytren est en général la survenue d’un nodule douloureux sur la paume (plus souvent en regard de l’annulaire ou de l’auriculaire). Le nodule peut initialement causer une gêne, mais la douleur disparaît progressivement. Les doigts commencent à se plier progressivement. À la fin, la flexion s’aggrave et la main peut s’incurver (en griffe).

Diagnostic de la maladie de Dupuytren Examen clinique Le médecin pose le diagnostic de maladie de Dupuytren en examinant la main.