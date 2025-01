Radiographies

Analyses de sang

Parfois, imagerie par résonance magnétique (IRM)

Critères établis

Le diagnostic de la spondylarthrite ankylosante se base sur la symptomatologie, les antécédents familiaux du trouble et les radiographies de la colonne vertébrale, du bassin et des articulations touchées. Bien que ce ne soit pas systématique, les radiographies montrent une usure (érosion) de l’articulation entre la colonne vertébrale et l’os de la hanche (articulation sacro-iliaque) et la formation de ponts osseux entre les vertèbres, aboutissant à la raideur de la colonne vertébrale (sacro-iliite). Chez certaines personnes, la sacro-iliite n’est pas visible à la radiographie, mais peut être détectée avec une IRM du bassin ou du rachis.

Des analyses de sang sont effectuées pour déterminer la vitesse de sédimentation (VS), un examen mesurant la vitesse à laquelle les globules rouges se déposent au fond d’une éprouvette de sang, et également pour déterminer le taux de protéine C-réactive, et parfois la présence du gène HLA-B27. Des taux élevés de VS et de protéine C-réactive indiquent une inflammation, mais peuvent ne pas indiquer la sévérité du trouble. Les personnes peuvent avoir le gène HLA-B27 sans être atteintes de spondylite. La présence du gène HLA-B27 augmente le risque de spondylarthrite ankylosante, mais ne confirme pas le diagnostic.

Analyse biologique Vitesse de sédimentation globulaire (VS)

Articulation sacro-iliaque Image

Les médecins peuvent également baser leur diagnostic sur une série de critères prédéfinie, mais il existe différents ensembles de critères, et certains sont soumis à des changements. Par exemple, les critères suivants sont parfois appliqués aux personnes ayant souffert d’une douleur dorsale pendant plus de 3 mois et qui sont âgées de moins de 45 ans lors de l’apparition des symptômes.

Les critères décrits ici sont divisés en deux catégories : critères d’imagerie (radiographies ou IRM) et critères cliniques (examen et analyse de sang). Les personnes qui remplissent une ou les deux catégories de critères peuvent être atteintes de spondylarthrite ankylosante.

Pour satisfaire à la catégorie imagerie des critères, les personnes doivent présenter une sacro-iliite confirmée par radiographies ou IRM et au moins l’une des caractéristiques de la liste ci-dessous. Pour satisfaire à la catégorie clinique des critères, les personnes doivent être porteuses du gène HLA-B27 et présenter au moins deux des caractéristiques de la liste ci-dessous :

Dactylite (gonflement de la totalité d’un doigt ou d’un orteil)

Inflammation douloureuse du talon

Antécédents familiaux de spondylarthrite

Antécédents de douleurs dorsales inflammatoires

Arthrite

Psoriasis

Maladie inflammatoire chronique de l’intestin

Inflammation oculaire (uvéite)

Taux élevé de protéine C-réactive

Soulagement de la douleur et de l’inflammation avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

En général, la douleur dorsale inflammatoire commence progressivement vers l’âge de 40 ans ou avant. Le matin, les personnes présentent une raideur, qui est soulagée par les mouvements.