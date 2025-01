La sciatique est une douleur provoquée par une pression exercée sur le nerf sciatique. Le nerf sciatique est le plus grand nerf dans le dos. Il s’étend du rachis lombaire jusqu’à l’arrière de la jambe. Toute cause de douleur lombaire peut entraîner une sciatique.

Habituellement, la sciatique touche un seul côté. Il est possible de ressentir des picotements, des fourmillements ou un engourdissement dans une partie de la jambe. La personne peut ressentir une douleur ou un élancement de l’arrière de la jambe jusqu’au genou ou au pied. Une pression continue sur le nerf est grave et peut entraîner une faiblesse et un engourdissement à long terme dans la jambe.