Complications du diabète sucré

Les personnes diabétiques développent souvent des infections bactériennes et fongiques, surtout de la peau et de la bouche. En cas d’hyperglycémie, les globules blancs ne réagissent pas de façon efficace contre les infections. Toute infection a donc tendance à être plus grave et à prendre plus de temps pour se résoudre chez les personnes diabétiques. Parfois, une infection est le premier signe du diabète.

Il s’agit d’une infection par des levures appelée candidose. Candida est un commensal de la bouche, du tube digestif et du vagin, qui, habituellement, ne produit pas de lésion. Cependant, chez les personnes diabétiques, Candida peut envahir les muqueuses et les zones humides de la peau, provoquant des éruptions cutanées dans ces zones.

Les personnes diabétiques sont aussi particulièrement sujettes aux ulcères et aux infections du pied et des jambes en raison d’une mauvaise circulation vers la peau. Trop souvent, ces plaies guérissent lentement ou ne guérissent pas du tout. Lorsque les plaies ne guérissent pas, elles s’infectent généralement et cela peut entraîner une gangrène (mort des tissus) et une infection osseuse (ostéomyélite). Une amputation du pied ou d’une partie de la jambe peut être nécessaire.