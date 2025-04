Les symptômes comprennent :

Rhinorrhée

Congestion nasale

Éternuements

Selon la cause de la rhinite, d’autres symptômes peuvent également apparaître. Si elle a été provoquée par des allergies, la personne peut présenter un larmoiement et des démangeaisons dans les yeux. Si la rhinite est due à un rhume, la personne peut avoir mal à la gorge et tousser.