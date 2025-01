Les tests comprennent

Des tests audiologiques

Parfois, une IRM ou TDM

Les médecins exécutent des tests audiologiques chez toutes les personnes qui souffrent de perte auditive. Les tests audiologiques permettent aux médecins de comprendre le type de perte auditive et de déterminer les autres tests qui peuvent être nécessaires.

L’audiométrie est le premier examen dans l’évaluation de l’audition. Dans ce test, les personnes portent un casque avec des écouteurs avec la production de sons de différents niveaux d’intensité et de fréquence (tonalité) dans l’une ou l’autre oreille. Les personnes signalent quand elles entendent un son, généralement en levant la main correspondante. Pour chaque fréquence, l’examen identifie le son le plus réduit que les personnes puissent percevoir dans chaque oreille. Les résultats sont comparés à ce qui est considéré comme une audition normale. Comme les sons intenses présentés à une oreille peuvent être perçus par l’autre, un autre son est présenté à l’oreille qui n’est pas testée (généralement un bruit blanc).

Des étests à l’aide d’un diapason sont parfois réalisés au cours de la première évaluation d’une personne par un médecin, mais rarement par les spécialistes ou audiologistes, qui ont des moyens plus précis d’évaluer l’audition. Les tests au diapason peuvent contribuer à faire la distinction entre la perte auditive de transmission et la perte neurosensorielle. L’épreuve de Rinne et l’épreuve de Weber sont deux types de test au diapason :

L’ épreuve de Rinne compare la perception des sons transmis par l’air à celle des sons transmis par les os du crâne. Pour tester la conduction aérienne, le diapason est placé près de l’oreille. Pour évaluer la conduction osseuse, on place le pied du diapason qui vibre au contact du crâne, de manière à ce que le son court-circuite l’oreille moyenne et atteigne directement les cellules nerveuses de l’oreille interne. On diagnostique une surdité de transmission en cas de diminution de la conduction aérienne avec une conduction osseuse normale. On parle, en revanche, d’hypoacousie mixte ou neurosensorielle, si l’anomalie concerne les deux modalités de conduction. Les personnes qui ont une hypoacousie neurosensorielle peuvent nécessiter une évaluation ultérieure à la recherche d’autres états, comme la maladie de Ménière ou des tumeurs cérébrales.

Dans l’épreuve de Weber, la tige d’un diapason en train de vibrer est placée au centre du sommet de la tête. Les personnes indiquent dans quelle oreille le son est plus intense. Quand la perte auditive de transmission survient dans une oreille seulement, le son est plus intense dans l’oreille déficiente. Dans la perte neurosensorielle affectant seulement une oreille, le son est plus intense dans l’oreille normale parce que le diapason stimule les deux oreilles internes de façon égale et que les personnes entendent le stimulus avec l’oreille qui n’est pas affectée.

L’audiométrie vocale évalue l’intensité à laquelle les mots doivent être prononcés pour être compris. Les personnes écoutent une série de mots de deux syllabes, accentués de manière égale (spondées), comme « porte », « marche » et « baseball », présentés selon différents volumes sonores. Le volume pour lequel les personnes parviennent à répéter correctement la moitié des mots (seuil de détection) est enregistré.

La discrimination, ou la capacité à distinguer des différences entre des mots qui se ressemblent, est testée en présentant des paires de mots monosyllabiques similaires. Le score de discrimination est le pourcentage de mots correctement répétés. Les personnes qui ont une surdité de transmission ont généralement un score de discrimination normal, bien qu’à un volume plus élevé. En cas d’hypoacousie neurosensorielle, la discrimination est anormale quel que soit le volume. Parfois, les médecins testent la capacité des personnes à reconnaître des mots dans des phrases complètes. Ce test permet de décider quelles personnes ne présentant pas des résultats acceptables avec une prothèse auditive pourraient bénéficier d’un appareil implanté.

La tympanométrie teste la capacité du son à passer à travers le tympan et l’oreille moyenne. Cet examen ne nécessite pas la participation active des personnes et est largement utilisé chez les enfants. On positionne délicatement un dispositif contenant un microphone et une source sonore à l’intérieur du conduit auditif, et des ondes sonores sont réverbérées sur le tympan, le dispositif faisant varier la pression dans le conduit auditif. Une tympanométrie anormale indique une surdité de transmission.

L’enregistrement des potentiels évoqués du tronc cérébral est un examen qui mesure la réponse du tronc cérébral à un stimulus auditif au niveau de l’oreille. L’information permet de déterminer le type de signal que le cerveau reçoit en provenance de l’oreille. Les résultats d’examen sont anormaux en cas de certains types neurosensoriels de perte auditive et chez les personnes présentant de nombreux types de troubles cérébraux. Les potentiels auditifs du tronc cérébral sont utilisés chez les nourrissons et dans la surveillance de certaines fonctions cérébrales en cas de coma ou lors d’interventions neurochirurgicales.

L’électrocochléographie mesure les activités de la cochlée et du nerf auditif, au moyen d’une électrode placée sur le tympan ou à travers ce dernier. Cet examen et les potentiels évoqués du tronc cérébral peuvent être employés pour mesurer l’audition chez les personnes qui ne peuvent pas, ou ne désirent pas, répondre aux stimuli sonores. Par exemple, ces tests sont utiles pour dépister une surdité profonde chez les nourrissons et les très jeunes enfants.

Les otoémissions acoustiques utilisent un stimulus sonore de l’oreille interne (cochlée). Dans un deuxième temps, l’oreille elle-même émet un son de très faible intensité, conforme au stimulus. Ces émissions cochléaires sont enregistrées par des appareils électroniques sophistiqués et sont utilisées dans la pratique courante dans de nombreux centres de néonatologie pour dépister une éventuelle surdité congénitale chez les nouveau-nés et pour surveiller l’audition des personnes qui prennent des médicaments ototoxiques. Cet examen est également utilisé chez les adultes pour établir la cause d’une hypoacousie.

Examens auditifs Cacher les détails Lorsque les ondes sonores atteignent l’oreille, elles sont rassemblées par l’oreille externe en forme d’entonnoir et sont transmises dans l’oreille moyenne. À l’entrée de l’oreille moyenne, les ondes sonores frappent la membrane tympanique, ou tympan. Les vibrations qui en résultent migrent alors à travers les trois os de l’oreille moyenne (marteau, enclume et étrier) et transmettent ce son dans l’oreille interne remplie de liquide où elles stimulent de minuscules cellules ciliées, provoquant leur courbure. Les cellules ciliées créent des signaux transmis au cerveau, qui sont perçus comme des sons. Pour tester l’audition d’une personne, un audiologiste ou spécialiste de l’audition réalisera une série de tests auditifs. Aujourd’hui, ces tests sont réalisés avec un appareil appelé audiomètre. L’audiomètre produit des sons à différentes fréquences, mesurées avec exactitude, et à différents niveaux sonores. Un audiogramme est une figure montrant les niveaux les plus bas qu’une personne peut percevoir à chaque fréquence testée. Des tests sont également réalisés pour déterminer si le tympan bouge correctement pour conduire le son (tympanométrie), le son le plus faible pouvant déclencher un réflexe des os de l’oreille moyenne (test de réflexe acoustique), la flexibilité des cellules ciliées dans l’oreille interne (émissions oto-acoustiques) et la compréhension des mots parlés (audiométrie vocale). Les résultats de ces tests aideront l’audiologiste à déterminer la présence et la sévérité d’une éventuelle perte auditive.

D’autres tests mesurent la capacité d’interpréter et de comprendre la parole, malgré des distorsions, de comprendre un message reçu par une oreille alors qu’un message concurrent est envoyé simultanément à l’autre oreille, de synthétiser deux messages incomplets présentés à chaque oreille en un message sensé, et de déterminer la provenance d’un son perçu en même temps par les deux oreilles.

Les personnes ayant un examen neurologique anormal ou qui ont certains résultats dans un test audiologique doivent aussi avoir une IRM à gadolinium de la tête. Ce type d’IRM peut permettre aux médecins de détecter certains troubles de l’oreille interne, des tumeurs cérébrales proches de l’oreille, ou des tumeurs dans les nerfs venant de l’oreille.

De nombreuses causes génétiques de surdité entraînent également des problèmes au niveau d’autres organes. Par conséquent, les enfants présentant une perte auditive inexpliquée doivent également réaliser d’autres tests, tels qu’examen oculaire, électrocardiogramme (ECG) à la recherche d’un syndrome du QT long, ou d’autres tests spécifiques aux organes, ainsi que des analyses génétiques.