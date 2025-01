Tumeurs de l’oreille

Des tumeurs non cancéreuses peuvent se développer dans le conduit auditif, et sont la cause d’obstructions du conduit qui induisent une baisse d’audition et une accumulation de cérumen. Ces tumeurs comprennent :

Kystes d’inclusion épidermique (parfois appelés kystes sébacés) : petits sacs remplis de sécrétions cutanées

Ostéomes et exostoses : excroissances osseuses non cancéreuses

Chéloïdes : excroissances de tissu cicatriciel après une lésion ou un perçage du lobe de l’oreille

Les exostoses se développent chez les personnes qui nagent dans l’eau froide, telles que les plongeurs et les surfeurs. Le syndrome du surfeur est un terme courant pour désigner les exostoses osseuses du conduit auditif.

La plupart des ostéomes et des exostoses sont petits et ne nécessitent aucun traitement. Le traitement le plus efficace pour les ostéomes et les exostoses de grande taille qui obstruent le conduit auditif, retiennent l’eau et/ou provoquent une infection ou une perte d’audition est l’ablation chirurgicale. Après traitement, l’audition revient généralement à la normale.

Il est possible d’injecter un corticoïde, tel que la triamcinolone, à plusieurs reprises dans les chéloïdes ou de les retirer par voie chirurgicale. Les personnes peuvent recevoir des injections de corticoïde supplémentaires, voire une radiothérapie après l’ablation chirurgicale.