L’oreille moyenne est composée du tympan et d’une petite chambre remplie d’air, contenant une chaîne de trois petits os (osselets) qui relient le tympan à l’oreille interne. Le nom des osselets est inspiré de leurs formes. Le marteau (malléus) est collé au tympan. L’enclume (incus) est l’os intermédiaire entre le marteau et l’étrier (stapès) qui se situe dans la fenêtre ovale. L’étrier se situe dans la fenêtre ovale et la ferme hermétiquement. Les vibrations du tympan sont amplifiées mécaniquement par les osselets et transmises à la fenêtre ovale.

L’oreille moyenne contient en outre deux petits muscles. Le muscle tenseur du tympan est inséré sur le marteau et contribue à l’adaptation et à la protection de l’oreille. Le muscle stapédien est attaché à l’étrier. Il se contracte en réponse à un bruit intense, rendant la chaîne ossiculaire plus rigide pour réduire l’intensité du son. Cette réponse, appelée réflexe acoustique, sert à protéger l’oreille interne fragile contre les lésions dues au bruit.

La trompe d’Eustache est un petit conduit qui relie l’oreille moyenne à la voie aérienne qui se situe à l’arrière du nez (rhinopharynx). Ce conduit permet à l’air de l’extérieur d’entrer dans l’oreille moyenne (derrière le tympan). La trompe d’Eustache, qui s’ouvre lorsqu’une personne déglutit, permet d’équilibrer la pression de l’air de part et d’autre du tympan et d’éviter l’accumulation de liquide dans l’oreille moyenne. En cas de différence de pression de l’air, le tympan peut se bomber ou se rétracter, ce qui peut être douloureux et altérer la perception auditive. La déglutition ou la manœuvre de Vasalva (qui consiste à se boucher le nez, à fermer la bouche et à souffler par le nez pour mobiliser volontairement les tympans) peut réduire la pression exercée sur le tympan après une brusque augmentation de la pression de l’air, comme p. ex. lors d’un voyage en avion. La connexion de la trompe d’Eustache à l’oreille moyenne explique pourquoi les infections de l’appareil respiratoire supérieur (telles que le rhume), qui enflamment et obstruent la trompe d’Eustache, peuvent entraîner des infections de l’oreille moyenne ou rendre douloureux les changements de pression.