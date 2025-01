Barotraumatisme de l’oreille

Manœuvres pour soulager la pression

Lorsque des modifications brusques de pression provoquent une sensation de plénitude ou une sensation douloureuse dans l’oreille, la pression dans l’oreille moyenne peut en général être rééquilibrée, et le sentiment de gêne soulagé par plusieurs manipulations. Si la pression extérieure diminue, comme lors de la montée d’un avion, il faut essayer de respirer la bouche ouverte, de bâiller, de mâcher un chewing-gum ou de déglutir. L’une de ces manipulations peut ouvrir la trompe d’Eustache et permettre à l’air de sortir de l’oreille moyenne. Si la pression extérieure augmente, comme lors de la descente d’un avion ou lors d’une plongée en eau profonde, les personnes doivent fermer la bouche et se boucher le nez, et essayer d’expirer lentement par le nez. Cette manœuvre contraint l’air à passer par la trompe d’Eustache fermée jusqu’alors.

Parfois, si les personnes présentent une perte auditive et une douleur sévère, une myringotomie peut être utile. Au cours de cette intervention, une incision est réalisée au niveau du tympan pour permettre au liquide de s’écouler de l’oreille moyenne (voir figure Myringotomie).

En cas de fistule périlymphatique, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour refermer la fistule et arrêter la fuite.