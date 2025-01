Présentation des cancers de la bouche, du nez et de la gorge

Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine

Des cancers de la bouche, du nez et de la gorge se développent chez plus de 70 000 personnes aux États-Unis chaque année. Ces cancers sont plus fréquents chez les hommes, car le tabagisme continue à être plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, et car l’infection orale par le papillomavirus humain (HPV) est plus fréquente chez les hommes. La plupart des personnes touchées ont entre 50 et 70 ans. Cependant, les cancers causés par le HPV, qui sont principalement des cancers oropharyngés, se produisent plus souvent chez les personnes jeunes.

Les cancers de la bouche, du nez et de la gorge sont classés dans la même catégorie par les médecins, car ils partagent certaines caractéristiques communes. Parmi les points communs, on trouve le type de cancer et les causes. Plus de 90 % des cancers de la bouche, du nez et de la gorge sont des cancers épidermoïdes, ce qui signifie qu’ils se développent dans les cellules épidermoïdes qui recouvrent l’intérieur de la bouche, du nez ou de la gorge. La plupart des personnes qui ont un cancer de la bouche, du nez ou de la gorge fument, boivent de l’alcool, ou les deux. Une autre cause de certains types de ces cancers est l’infection virale. Le HPV peut provoquer un cancer de la bouche et de la gorge, tandis que le virus d’Epstein-Barr peut causer un cancer du nasopharynx.

Anatomie du nez et de la gorge

Bouche, nez et gorge MODÈLE 3D

Sites des cancers de la bouche, du nez et de la gorge les plus courants :

Le larynx

Intérieur de la bouche (notamment la langue, le plancher buccal et la partie dure du palais)

La partie moyenne de la gorge (également appelée l’oropharynx, qui inclut la paroi arrière de la bouche, la base de la langue, les amygdales et la partie molle du palais)

Sites moins fréquents pour ces cancers :

Voir également Cancer de la thyroïde et Cancer de la peau pour de plus amples informations sur les tumeurs de la thyroïde et de la peau. Pour les cancers qui affectent les os, y compris le maxillaire (ostéosarcomes, tumeurs malignes à cellules géantes, myélomes multiples et tumeurs métastatiques), voir Tumeurs osseuses primitives malignes.

Symptômes des cancers de la bouche, du nez et de la gorge Les symptômes varient en fonction de la localisation du cancer. Symptômes fréquents des cancers de la bouche, du nez et de la gorge : Enrouement

Nodule dans le cou

Plaie ouverte douloureuse ou excroissance dans la bouche

Difficulté de déglutition et perte de poids associée Parfois, des plaques rouges ou blanches (érythroplasie ou leucoplasie) dans la bouche peuvent être des symptômes précoces.

Diagnostic des cancers de la bouche, du nez et de la gorge Examen médical ou dentaire

Endoscopie

Biopsie

Tests d’imagerie pour déterminer l’étendue (ce que l’on appelle définition du stade) Certains cancers dans la bouche ne provoquent pas de symptômes au début, mais peuvent être vus ou ressentis par les médecins ou les dentistes lors d’un examen de la bouche de routine. Si une personne présente des symptômes, le médecin peut utiliser une sonde d’observation souple, appelée endoscope, pour examiner les régions plus profondes dans la bouche, le nez et la gorge. Le diagnostic est posé par l’examen d’un échantillon de tissu (biopsie) du cancer suspecté. Les médecins insèrent une aiguille pour obtenir une petite quantité de tissu ou découpent un petit morceau à l’aide d’un scalpel.

Tests de détermination du stade Avant de pouvoir sélectionner la meilleure forme de traitement pour le cancer de la bouche, du nez ou de la gorge d’une personne, les médecins effectuent des tests de définition du stade pour déterminer l’avancée du cancer, qui prend en compte la taille du cancer, l’invasion dans les tissus environnants et la propagation à distance (métastases). Les cancers de la bouche, du nez et de la gorge sont définis selon la taille, l’emplacement et le caractère invasif de la tumeur d’origine, le nombre et la taille des métastases dans les ganglions lymphatiques du cou et les signes de métastases dans des régions distantes de l’organisme. Le cancer de stade I est le moins avancé et celui de stade IV, le plus avancé. Les tests de définition du stade pour les cancers de la bouche, du nez et de la gorge comprennent généralement la tomodensitométrie (TDM) et/ou l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et parfois une tomographie par émission de positons (TEP). Pour le cancer oropharyngé, le statut HPV de la personne est également pris en compte.

Pronostic des cancers de la bouche, du nez et de la gorge Le résultat des cancers de la bouche, du nez et de la gorge varie considérablement selon le type, l’emplacement, la cause et le stade du cancer. En général, les résultats sont meilleurs lorsque le cancer est diagnostiqué et traité avant qu’il ne se soit métastasé. Les personnes atteintes d’un cancer de la bouche et de la gorge causé par le HPV ont un meilleur pronostic que les personnes dont la tumeur a été provoquée par le tabac ou l’alcool.

Prévention des cancers de la bouche, du nez et de la gorge Il est important pour les personnes d’éliminer les facteurs de risque des cancers de la bouche, du nez et de la gorge, et donc d’arrêter la consommation de tabac (chiqué et fumé) ainsi que de limiter la quantité d’alcool consommée. L’élimination des facteurs de risque contribue également à empêcher que la maladie ne revienne chez les personnes qui ont été traitées pour un cancer. Les vaccins contre le HPV ciblent certaines souches du HPV à l’origine des cancers de la bouche et de la gorge. Par conséquent, la vaccination peut prévenir le développement de certains de ces cancers.