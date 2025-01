Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine

Le cancer du larynx est un cancer qui a pour origine le larynx.

Les personnes peuvent avoir une voix rauque ou une grosseur dans le cou ou des difficultés respiratoires ou de déglutition.

Une biopsie est nécessaire pour poser un diagnostic.

Le pronostic dépend de l’avancée du cancer.

Le traitement est habituellement la chirurgie et/ou la radiothérapie, mais la chimiothérapie est parfois aussi utilisée.

(Voir aussi Présentation des cancers de la bouche, du nez et de la gorge.)

Le larynx est l’organe vocal, qui comprend la partie la plus supérieure de la trachée et les cordes vocales.

La plupart des cancers du larynx sont des carcinomes épidermoïdes, ce qui signifie qu’ils se développent dans les cellules épidermoïdes recouvrant le larynx.

Le cancer du larynx est un cancer courant de la tête et du cou et est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. La plupart des personnes atteintes d’un cancer du larynx sont âgées de plus de 60 ans. Le tabagisme constitue le plus grand facteur de risque et plus de 95 % des personnes atteintes sont des fumeurs. La consommation excessive d’alcool augmente également le risque. Le nombre de personnes qui développent un cancer du larynx diminue, très probablement en raison des changements d’habitudes liées au tabagisme.

Les cancers des cordes vocales causent généralement des symptômes plus précoces, s’étendent moins et se guérissent plus souvent que les cancers des autres parties du larynx.

Symptômes du cancer du larynx Le cancer du larynx débute en général sur les cordes vocales et provoque rapidement un enrouement. Les personnes qui ont une voix rauque pendant plus de 2 à 3 semaines doivent consulter un médecin. Les cancers qui trouvent leur origine dans d’autres parties du larynx se développent plus lentement et provoquent en premier lieu d’autres symptômes que l’enrouement, tels que Perte de poids

Maux de gorge

Douleurs à l’oreille

Difficulté à déglutir ou à respirer Parfois cependant, il est possible qu’une grosseur dans le cou, liée à la propagation du cancer dans un ganglion lymphatique (métastase) soit remarquée avant tout autre symptôme.

Pronostic du cancer du larynx Plus la taille de la tumeur laryngée primitive et la diffusion des métastases sont importantes, et moins le pronostic est bon. Si le cancer a aussi envahi les muscles, les os ou le cartilage, la guérison est peu probable. Entre 85 et 95 % des personnes qui sont atteintes d’un cancer des cordes vocales de petite taille qui ne s’est pas propagé (métastasé) survivent 5 ans, alors que chez les personnes dont le cancer du larynx s’est propagé aux ganglions lymphatiques locaux, moins de 48 % survivent. Dans le cas où le cancer s’est propagé au-delà des ganglions lymphatiques locaux, les chances de survie à plus de 5 ans sont d’environ 35 %.

Traitement du cancer du larynx Chirurgie

Radiothérapie

Chimiothérapie Le traitement du cancer du larynx dépend de son stade et de sa localisation exacte. Traitement du cancer de stade précoce En cas de cancer de stade précoce, les médecins peuvent traiter la personne par chirurgie ou par radiothérapie. Si les cordes vocales sont touchées, on peut privilégier la radiothérapie par rapport à la chirurgie pour essayer de préserver une voix normale. Néanmoins, pour les cancers du larynx de stade très précoce, les médecins peuvent préférer la microchirurgie à la radiothérapie, car elle peut être aussi efficace et, contrairement à la radiothérapie, elle est réalisée en une seule fois. La microchirurgie utilise un laryngoscope (sonde d’observation fine et souple) qui comporte des instruments ou un rayon de lumière de haute énergie (un faisceau laser). Contrairement à la chirurgie traditionnelle qui utilise un scalpel pouvant affecter la voix de la personne, la microchirurgie entraîne moins de problèmes de déglutition et d’élocution. Traitement des cancers de stade modéré Pour les tumeurs du larynx de plus grande taille qui peuvent s’être modérément propagées aux tissus environnants, les médecins peuvent utiliser la radiothérapie associée à la chimiothérapie (appelée radiochimiothérapie) plutôt que la chirurgie, qui peut se révéler tout aussi efficace et avoir un impact moins important sur la voix. Néanmoins, une chirurgie peut tout de même être nécessaire pour retirer tout cancer restant après la radiochimiothérapie. Traitement des cancers de stade avancé Si le cancer du larynx s’est propagé aux os ou aux cartilages, les médecins préfèrent habituellement utiliser une intervention chirurgicale pour retirer une partie ou la totalité du larynx et des cordes vocales, appelée laryngectomie partielle ou totale, suivie d’une radiothérapie et parfois d’une chimiothérapie. Si le cancer est trop avancé pour être traité par chirurgie ou radiothérapie, la chimiothérapie peut également être utile pour soulager la douleur et diminuer la taille de la tumeur, mais elle a peu de chance de guérir. Les effets secondaires du traitement Le traitement a presque toujours des effets indésirables importants. La radiothérapie peut provoquer des modifications cutanées (comme une inflammation, des démangeaisons et la perte des cheveux), des cicatrices, la perte du goût, une sécheresse de la bouche et, parfois, la destruction de tissus sains. Quand les dents doivent être exposées aux radiations, les personnes doivent se les faire soigner et faire enlever celles qui sont en mauvais état avant la radiothérapie, car les radiations rendront vains les travaux dentaires ultérieurs, tandis que des infections graves des maxillaires peuvent survenir. La chimiothérapie provoque généralement une série d’effets secondaires, en fonction du médicament utilisé. Ces effets secondaires peuvent inclure des nausées, des vomissements, la perte auditive, et des infections. La chirurgie, d’autres traitements et la tumeur elle-même peuvent affecter la déglutition et la parole. Dans de tels cas, une réadaptation est nécessaire. De nombreuses méthodes ont été développées pour permettre aux personnes sans cordes vocales de parler à nouveau, souvent avec d’excellents résultats. En fonction des tissus spécifiques affectés, on peut effectuer une intervention chirurgicale reconstructrice. Parole sans cordes vocales