Quelles sont les causes du cancer de la bouche et de la gorge ?

Les médecins ne connaissent pas la cause exacte du cancer de la bouche et la gorge. Cependant, le risque d’avoir un cancer de la bouche ou de la gorge est plus élevé dans les cas suivants :

Le fait de fumer beaucoup de tabac, notamment cigarettes, cigares, pipe, de mâcher du tabac ou d’utiliser du tabac à priser

La consommation d’une grande quantité d’alcool : le risque d’avoir ce cancer est plus élevé si vous buvez plus de 6 onces d’alcool fort, 3 verres de vin ou 3 bières chaque jour

Une infection par certains types de papillomavirus humain (HPV), un virus fréquent qui provoque des verrues génitales et peut se propager avec le sexe oral

Les personnes qui consomment du tabac et boivent beaucoup d’alcool ont un risque encore plus élevé d’avoir un cancer de la bouche ou de la gorge que les personnes qui consomment ces produits séparément.

Le cancer des lèvres est généralement provoqué par une exposition au soleil.