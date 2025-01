Troubles convulsifs

Dans les convulsions d’apparition généralisée, les convulsions débutent des deux côtés du cerveau. La plupart des convulsions d’apparition généralisée altèrent la conscience. Elles entraînent souvent immédiatement une perte de connaissance et des mouvements anormaux. La perte de conscience peut être brève ou durer un long moment.

Les convulsions d’apparition généralisée comprennent les types suivants :

Crises tonico-cloniques (anciennement appelées crises de grand mal)

Crises cloniques (impliquant des contractions rythmiques soutenues des muscles après raidissement des muscles)

Crises toniques (impliquant un raidissement des muscles de tous les membres)

Crises atoniques (impliquant une perte de tonus musculaire)

Crises myocloniques (impliquant des contractions rythmiques des muscles non précédées d’un raidissement des muscles)

Crises myoclono-tonico-cloniques (impliquant des contractions des muscles suivies d’un raidissement des muscles et d’autres contractions musculaires), notamment épilepsie myoclonique juvénile

Crises myoclono-atoniques (impliquant des contractions des muscles suivies d’une perte de tonus musculaire)

Spasmes épileptiques (infantiles)

Absence épileptique

La plupart des types de convulsions généralisées (comme les convulsions tonico-cloniques) impliquent des contractions musculaires anormales. Les convulsions qui n’impliquent pas de contractions musculaires anormales sont appelées absence épileptique.

Les convulsions d’apparition généralisée débutent par des décharges anormales dans une partie centrale et profonde du cerveau et se propagent simultanément aux deux côtés du cerveau. Il n’y a pas d’aura. Les convulsions commencent généralement avec un cri. Les personnes deviennent alors inconscientes ou perdent connaissance.

Pendant les convulsions d’apparition généralisée, en particulier pendant les crises tonico-cloniques généralisées, les personnes peuvent :

Présenter des spasmes musculaires sévères et des secousses dans tout le corps, car les muscles se contractent et se relâchent rapidement et de façon répétée

Tomber

Serrer les dents

Se mordre la langue (se produit souvent)

Baver ou avoir une bouche écumeuse

Perdre le contrôle de la vessie et/ou des intestins

Les convulsions durent en général 1 à 2 minutes. Après la crise, la personne peut présenter des céphalées, un état confusionnel temporaire et une intense fatigue. Ces symptômes peuvent durer de quelques minutes à plusieurs heures. La plupart des personnes ne se souviennent pas de ce qui s’est passé pendant la crise.

Dans les crises généralisées tonico-cloniques, les muscles se contractent (la partie tonique), et alternent ensuite rapidement entre phase de contraction et de relâchement (la partie clonique). Ces crises peuvent être

D’apparition généralisée (commençant des deux côtés du cerveau)

Unilatérale-bilatérale (commençant d’un côté du cerveau et se propageant aux deux côtés)

Dans les deux types de crises, la conscience est temporairement perdue et une crise convulsive a lieu lorsque les décharges anormales se propagent aux deux côtés du cerveau.

Les crises tonico-cloniques unilatérales-bilatérales (grand mal) débutent en général par une décharge électrique anormale dans une petite zone cérébrale d’un côté du cerveau, qui provoque une crise consciente focale ou une crise focale avec altération de la conscience. La décharge se propage ensuite rapidement aux deux côtés du cerveau, provoquant un dysfonctionnement de tout le cerveau. Les symptômes sont similaires à ceux des convulsions d’apparition généralisée.

Les crises atoniques surviennent principalement chez les enfants. Elles sont caractérisées par une brève mais totale perte de tonicité musculaire et de conscience. Les enfants tombent sur le sol et peuvent parfois se blesser.

Dans les crises cloniques, les membres des deux côtés du corps ainsi que, souvent, la tête, le cou, le visage et le tronc se contractent de façon rythmique pendant toute la crise. Les crises cloniques surviennent généralement chez les nourrissons. Elles sont beaucoup moins fréquentes que les crises tonico-cloniques.

Les crises toniques surviennent fréquemment pendant le sommeil, généralement chez les enfants. La tonicité musculaire augmente brusquement ou progressivement provoquant le raidissement des muscles. Les membres et le cou sont souvent affectés. Les crises toniques durent en général seulement 10 à 15 secondes et peuvent faire tomber les personnes si elles sont debout. La plupart des personnes ne perdent pas connaissance. Si les crises durent plus longtemps, les muscles peuvent se contracter plusieurs fois jusqu’à la fin de la crise.

Les crises d’absence atypiques (voir ci-dessous), les crises atoniques et les crises toniques se produisent en général dans le cadre d’une forme grave d’épilepsie appelée syndrome de Lennox-Gastaut qui commence chez les enfants avant l’âge de 4 ans.

Les crises myocloniques s’accompagnent de mouvements rapides d’un ou de plusieurs membres ainsi que du tronc. Les crises sont brèves et ne provoquent pas la perte de connaissance, mais elles peuvent se produire de façon répétée et peuvent évoluer vers une crise tonico-clonique avec perte de connaissance.

Dans les crises myoclonico-atoniques, les membres ou le tronc se contractent brièvement, puis se relâchent totalement (chute brusque par dérobement des jambes). Les convulsions apparaissent généralement entre 6 mois et 6 ans. Avant la première crise myoclonico-atonique, deux tiers des enfants présentent des convulsions fébriles et des crises convulsives d’apparition généralisée. Le développement et les processus mentaux sont généralement normaux, mais pendant ou après la convulsion, le développement et la pensée peuvent être altérés.

L’épilepsie myoclonique juvénile débute habituellement à l’adolescence. Les crises débutent en général par des mouvements rapides des deux bras. Environ 90 % de ces crises sont suivis de crises tonico-cloniques généralisées. Certaines personnes ont également des crises d’absence épileptique. Les crises se produisent souvent lorsque les personnes se réveillent le matin, particulièrement si elles manquent de sommeil. La prise d’alcool rend également ces crises plus probables.

L’absence épileptique n’implique pas de contractions musculaires anormales. Elles peuvent être classées comme

Typiques (anciennement appelées « petit mal »)

Atypiques

L’absence épileptique typique débute en général dans l’enfance, habituellement entre 5 et 15 ans, et ne continue pas à l’âge adulte. Cependant, les adultes présentent occasionnellement des crises d’absence épileptique typiques. Contrairement aux crises tonico-cloniques, l’absence épileptique ne provoque pas de convulsion ou d’autres symptômes spectaculaires. La personne ne tombe pas, elle ne perd pas connaissance et ne présente pas de contraction musculaire. Dans ce cas, les personnes présentent des épisodes où le regard se fige avec un clignement des paupières et, parfois, les muscles faciaux se contractent. Généralement, elles perdent connaissance et deviennent complètement insensibles à leur environnement. Ces épisodes durent de 10 à 30 secondes. Les personnes arrêtent brusquement leur activité et la reprennent tout aussi brusquement. Elles ne souffrent d’aucune séquelle et ne savent pas qu’une crise convulsive s’est produite. Sans traitement, beaucoup d’entre elles auraient plusieurs crises par jour. Les crises peuvent se produire lorsque les personnes sont assises calmement. Les crises se produisent rarement lors d’un exercice. L’hyperventilation peut déclencher une crise.

Les crises d’absence épileptique atypiques diffèrent des crises d’absence épileptique typiques comme suit :

Elles sont moins fréquentes.

Elles durent plus longtemps.

Les secousses et autres mouvements sont plus prononcés.

Les personnes sont plus conscientes de leur environnement.

La plupart des personnes présentant des crises d’absence épileptique atypiques ont des anomalies neurologiques ou des retards du développement. Les crises d’absence épileptique atypiques continuent habituellement à l’âge adulte.