Restriction temporaire de la prise d’aliments et de liquides par voie orale

Liquides administrés par voie intraveineuse

Aspiration par sonde nasogastrique

Avec la restriction de la prise d’aliments et de liquides par voie orale, l’iléus se résout généralement spontanément après 1 à 3 jours. Pendant ce temps, des solutés et des électrolytes (tels que sodium, chlorure et potassium) sont administrés dans une veine (voie intraveineuse). Lorsque cela est possible, les analgésiques puissants appelés analgésiques opioïdes sont arrêtés ou réduits.

Les vomissements sévères sont rares, mais s’ils surviennent, l’accumulation de gaz et de liquide provoquée par l’iléus doit être traitée. En général, une sonde est introduite dans le nez jusque dans l’estomac ou l’intestin grêle (sonde nasogastrique), et une aspiration est pratiquée pour soulager la pression et la dilatation (distension). La personne doit rester à jeun et sans boire jusqu’à ce que les fonctions intestinales soient à nouveau normales. Parfois, si le problème touche principalement le gros intestin, une sonde est introduite par l’anus dans le gros intestin pour diminuer la pression.