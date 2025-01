Les médecins posent des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne puis procèdent à un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent sur les examens complémentaires à réaliser, le cas échéant. Les médecins suivent le même protocole, qu’ils évaluent une douleur légère ou intense, bien qu’un chirurgien puisse être impliqué dès les premiers instants dans l’évaluation de la douleur abdominale sévère.

Lors du relevé des antécédents médicaux (voir Tableau Antécédents chez les personnes présentant une douleur abdominale aiguë), les médecins posent des questions sur l’emplacement de la douleur (voir Figure Causes de la douleur abdominale suivant l’emplacement) et sur ses caractéristiques, demandent si le patient a déjà présenté des symptômes similaires par le passé et quels autres symptômes accompagnent la douleur abdominale. Les symptômes tels que brûlures d’estomac, nausées, vomissements, diarrhées, constipation, ictère, présence de sang dans les selles ou l’urine, toux sanglante et perte de poids guident le médecin dans son évaluation. Les médecins posent des questions sur les médicaments pris, y compris les médicaments sur ordonnance et les drogues, ainsi que sur la consommation d’alcool.

Les médecins posent des questions sur les affections connues et sur les chirurgies abdominales déjà subies. Il est demandé aux femmes si elles sont enceintes ou pourraient le devenir.

Lorsqu’ils réalisent un examen clinique, les médecins commencent par observer l’apparence générale du patient. Il est rare qu’une personne ayant bonne mine ait un grave problème, contrairement à une personne tendue, pâle, qui transpire ou souffre de douleurs manifestes. L’examen se concentre sur l’abdomen et les médecins inspectent, tapotent et touchent (ce processus est appelé palpation) la région abdominale. Ils examinent généralement le rectum et le pelvis (chez les femmes) afin de déceler une sensibilité, des grosseurs et la présence de sang.

Les médecins palpent délicatement l’ensemble de l’abdomen pour détecter des zones de sensibilité particulière, ainsi que la présence de défenses musculaires, d’une rigidité, d’une douleur à la décompression et de grosseurs quelconques. On parle de défense musculaire quand le patient contracte involontairement ses muscles abdominaux lorsque le médecin palpe son abdomen. La rigidité fait référence à des muscles abdominaux qui restent fermement contractés, même lorsque le médecin ne les touche pas. On parle de douleur à la décompression quand le patient sursaute de douleur lorsque le médecin retire brusquement sa main. La défense musculaire, la rigidité et la douleur à la décompression sont toutes des signes de péritonite.

