Constipation chez l’adulte

Les causes les plus fréquentes de la constipation sont les suivantes (voir aussi le tableau Quelques causes et caractéristiques de la constipation) :

Modification de l’alimentation (par exemple, consommation réduite de liquides, régime pauvre en fibres et/ou consommation d’aliments constipants)

Médicaments qui ralentissent le transit

Troubles de la défécation

Syndrome de l’intestin irritable (SII) avec constipation prédominante

Utilisation excessive de laxatifs

Les causes alimentaires sont très fréquentes. La déshydratation provoque une constipation parce que l’organisme conserve l’eau dans le sang en absorbant l’eau en excès dans les selles. Les selles qui contiennent moins d’eau sont plus difficiles à évacuer. Les fruits, légumes, céréales et autres aliments contenant des fibres constituent les laxatifs naturels du tube digestif. Les personnes qui ne mangent pas assez de ces aliments peuvent devenir constipées. Un régime pauvre en fibres (la partie non digestible des aliments) peut provoquer une constipation, car les fibres retiennent et augmentent le volume d’eau dans les selles, ce qui facilite leur évacuation.

Parmi les médicaments les plus courants qui peuvent ralentir le transit figurent les opioïdes, les sels de fer et les médicaments aux effets anticholinergiques (comme de nombreux antihistaminiques et antidépresseurs tricycliques, voir l’encadré Anticholinergique : définition). Les autres médicaments incluent l’hydroxyde d’aluminium (que l’on retrouve fréquemment dans les antiacides en vente libre), le sous-salicylate de bismuth, certains médicaments qui abaissent la tension artérielle (antihypertenseurs) et de nombreux sédatifs.

Les troubles de la défécation (dyschésie) font référence à une incapacité des intestins à générer suffisamment de force pour expulser les selles du rectum et/ou à une difficulté à relâcher les fibres musculaires autour du rectum et du sphincter anal externe pendant la défécation. Les sujets qui présentent une dyschésie perçoivent la nécessité d’exonération sans y parvenir. Même des selles molles peuvent être difficiles à évacuer. Les personnes atteintes du SII peuvent présenter des troubles de la défécation liés au SII.

Les personnes atteintes de SII peuvent présenter des selles molles, des troubles de la défécation ou une constipation. Si le SII est généralement accompagné de constipation, il s’agit d’un SII avec constipation prédominante.

Les personnes qui utilisent fréquemment des laxatifs et/ou des lavements perdent souvent la capacité d’évacuer leurs selles sans ce type d’aide. Un cercle vicieux peut entraîner une constipation qui accroît l’utilisation de laxatifs et aggrave encore la constipation.

Les causes moins fréquentes de constipation incluent des affections médicales spécifiques (voir le tableau Quelques causes et caractéristiques de la constipation) comme l’occlusion intestinale et certains troubles métaboliques et neurologiques. La constipation peut également survenir au cours d’une maladie grave quelconque nécessitant un alitement prolongé (dans la mesure où l’exercice physique aide les intestins à faire progresser les selles), avec une moindre consommation d’aliments, avec l’utilisation de médicaments pouvant entraîner une constipation et après un traumatisme crânien ou une lésion de la moelle épinière.

La constipation est parfois induite par l’obstruction du gros intestin. Celle-ci peut être provoquée par une tumeur, notamment au niveau de la dernière partie du gros intestin, qui bloque l’évacuation des selles. Les personnes ayant déjà subi une intervention de chirurgie abdominale peuvent développer une obstruction, généralement de l’intestin grêle, car des bandes de tissus fibreux (adhérences) peuvent se former autour des intestins et gêner le passage des selles.

Parmi les maladies qui peuvent souvent entraîner une constipation figurent l’insuffisance thyroïdienne (hypothyroïdie), l’élévation du taux de calcium dans le sang (hypercalcémie) et la maladie de Parkinson. Les personnes diabétiques développent souvent des lésions nerveuses (neuropathie). Lorsque la neuropathie affecte les nerfs du tube digestif, on peut observer un ralentissement du transit intestinal, ce qui entraîne une constipation. Les lésions de la moelle épinière peuvent également interférer avec les nerfs des intestins et entraîner une constipation.

Cependant, dans de nombreux cas, la cause de la constipation est inconnue.