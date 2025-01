Les aliments à forte densité énergétique, c’est-à-dire les aliments qui contiennent un grand nombre de calories dans une quantité (un volume) relativement faible, favorisent la prise de poids. La plupart de ces aliments contiennent plus de glucides transformés, plus de matières grasses et moins de fibres. Les matières grasses sont naturellement denses en énergie. Les lipides contiennent 9 calories par gramme, tandis que les glucides et les protéines n’en contiennent que 4. Les aliments à forte densité énergétique sont courants dans les pays technologiquement avancés.

Les plats préparés, comme les collations denses en énergie offertes aux distributeurs automatiques et dans la restauration rapide, contribuent à faire augmenter l’incidence de l’obésité. Les boissons hautement caloriques, dont les sodas, les jus et de nombreuses boissons à base de café, ainsi que l’alcool, y contribuent aussi de manière significative. Par exemple, un soda ou une bouteille de bière de 12 onces contient 150 calories et une boisson à base de café de 12 onces (avec de la crème et du sucre) ou un smoothie aux fruits peut en contenir 500 ou davantage. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose (utilisé pour sucrer de nombreuses boissons en bouteilles) est souvent pointé du doigt comme étant particulièrement susceptible d’être la cause de l’obésité. Cependant, des études récentes montrent qu’il n’est pas plus susceptible de provoquer l’obésité que d’autres aliments contenant un nombre de calories en sucres similaire.

Les portions plus grandes proposées au restaurant et dans les aliments et les boissons emballés encouragent les personnes à se suralimenter. De plus, les plats servis au restaurant et les aliments emballés sont souvent préparés d’une manière qui ajoute des calories. Les personnes finissent donc par consommer plus de calories qu’elles ne le pensent.