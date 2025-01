Pendant une crise de frénésie alimentaire, la personne consomme une quantité de nourriture bien plus importante que celle que la plupart des personnes mangeraient dans le même temps, dans des circonstances similaires. Les circonstances et la culture sont importantes, car la quantité considérée excessive pour un repas normal peut être différente de celle d’un repas de fête. Durant une crise de frénésie alimentaire et après, elle a l’impression d’avoir perdu le contrôle et se sent perturbée. La personne atteinte d’un trouble hyperphagie boulimique ne compense pas la frénésie par une conduite d’élimination (en se faisant vomir ou en utilisant de manière abusive des laxatifs, des diurétiques, ou des lavements), par la pratique excessive d’un exercice physique ou par le jeûne. Cette frénésie alimentaire se produit par épisodes, contrairement à une suralimentation permanente.

Les personnes atteintes d’un trouble hyperphagie boulimique peuvent également faire ce qui suit :

Manger bien plus vite que la normale

Manger jusqu’à ressentir un trop-plein inconfortable

Manger de grandes quantités de nourriture alors qu’elle n’a pas faim

Manger seule parce qu’elle est gênée

Se sentir dégoûtée, déprimée ou coupable de ses excès alimentaires

Les personnes atteintes d’un trouble hyperphagie boulimique en souffrent, en particulier si elles essaient de perdre du poids. Ces personnes sont plus susceptibles de souffrir de dépression ou d’anxiété, comparativement à celles qui n’ont pas ce trouble. De plus, les personnes atteintes d’obésité et d’un trouble hyperphagie boulimique sont plus susceptibles de se préoccuper de leur silhouette, de leur poids, ou des deux, que les personnes atteintes d’obésité qui ne sont pas boulimiques.