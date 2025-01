Complications d’un syndrome coronarien aigu

Dans l’infarctus du myocarde, une partie du muscle cardiaque meurt. Contrairement au muscle, le tissu nécrosé et le tissu cicatriciel qui le remplace ne se contractent pas. Il arrive même que le tissu cicatriciel s’étende ou se gonfle quand le reste du cœur se contracte. Il y a donc moins de muscle cardiaque pour pomper le sang. Si une partie suffisante du muscle est nécrosée, il arrive que la capacité de pompage du cœur soit si réduite qu’il ne peut plus assurer les besoins de l’organisme en sang et en oxygène. Une insuffisance cardiaque, une hypotension artérielle et/ou un choc apparaissent. En général, quand plus de la moitié du tissu cardiaque est endommagée ou nécrosée, le cœur ne peut plus fonctionner, provoquant une invalidité grave ou la mort.

Les médicaments comme les bêtabloquants et, en particulier, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA), permettent de réduire l’étendue de ces zones anormales en réduisant le stress sur le cœur et sa charge de travail (voir le tableau Médicaments utilisés pour traiter la maladie des artères coronaires). Ces médicaments aident donc le cœur à conserver sa forme et sa fonction.

Le cœur endommagé peut se dilater, en partie pour compenser le déficit de sa capacité de pompage (jusqu’à un certain point, un cœur dilaté bat plus vigoureusement). La dilatation cardiaque augmente le risque de survenue de troubles du rythme.