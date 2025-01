Cathétérisme cardiaque et angiographie coronarienne

Michigan Medicine at the University of Michigan

Le cathétérisme cardiaque est une procédure qui peut mesurer la fonction cardiaque à l’aide d’un cathéter inséré dans une veine ou une artère jusqu’au cœur. L’angiographie coronaire, qui peut être réalisée pendant un cathétérisme cardiaque, est un type d’imagerie médicale qui utilise des radiographies et un produit de contraste pour produire des images des vaisseaux sanguins qui irriguent le cœur (artères coronaires).

Le cathétérisme cardiaque et l’angiographie coronaire sont des méthodes minimalement invasives pour étudier le cœur et les vaisseaux sanguins qui irriguent le cœur (artères coronaires) sans réaliser de chirurgie. Ces tests sont généralement réalisés lorsque les tests non invasifs ne fournissent pas suffisamment d’informations, lorsque les tests non invasifs suggèrent qu’il y a un problème cardiaque ou vasculaire, ou lorsqu’une personne présente des symptômes qui rendent un problème cardiaque ou coronarien très probable. Un avantage de ces tests est que pendant ceux-ci, les médecins peuvent aussi traiter différentes maladies, y compris une maladie des artères coronaires.

Plus d’un million de cathétérismes et d’angiographies cardiaques sont pratiqués chaque année aux États-Unis. Elles sont relativement fiables et les complications sont rares. Avec un cathétérisme cardiaque et une angiographie, le risque de complications graves, comme un accident vasculaire cérébral, un infarctus du myocarde ou un décès, est de 1 sur 1 000. Moins de 1 personne sur 10 000 qui subissent ces procédures en meurent, et la plupart d’entre elles souffrent déjà d’une maladie du cœur grave ou d’un autre trouble. Le risque de complications et de décès est plus élevé chez les adultes plus âgés.

Cathétérisme cardiaque Le cathétérisme cardiaque est largement utilisé dans le diagnostic et le traitement de différentes maladies cardiaques. Le cathétérisme cardiaque peut être utilisé pour mesurer la quantité de sang éjectée chaque minute par le cœur (débit cardiaque), déceler des malformations congénitales du cœur, ainsi que pour détecter et biopsier des tumeurs touchant le cœur (myxome, par exemple). Cathétérisme cardiaque Image Cette procédure est la seule façon de mesurer directement la pression de sang dans chaque cavité cardiaque et dans les principaux vaisseaux qui vont du cœur vers les poumons. Dans le cathétérisme cardiaque, un fin cathéter (un petit tube souple creux en plastique) est inséré dans une artère ou une veine dans le cou, le bras ou l’aine/la partie supérieure de la cuisse, à travers une ponction réalisée avec une aiguille. Un anesthésique local permet de désensibiliser le site d’insertion. Le cathéter est ensuite poussé dans les principaux vaisseaux sanguins puis dans les cavités cardiaques et/ou dans les artères coronaires. L’intervention est effectuée à l’hôpital et dure de 40 à 60 minutes. Différents instruments de petite taille peuvent être avancés par le tube jusqu’à l’extrémité du cathéter. Citons ceux qui permettent de mesurer la pression artérielle dans chaque cavité cardiaque et les vaisseaux partant du cœur, ceux permettant de visualiser ou de prendre des images ultrasonores de l’intérieur des vaisseaux, de prélever des échantillons de sang de différentes parties du cœur, ou un échantillon de tissu de l’intérieur du cœur pour un examen ultérieur au microscope (biopsie). Les procédures fréquentes effectuées au moyen du cathéter incluent : Angiographie coronaire : Un cathéter est utilisé pour injecter un produit de contraste radio-opaque dans les vaisseaux sanguins qui irriguent le cœur (artères coronaires) afin qu’ils puissent être visualisés sur les radiographies.

Ventriculographie : La ventriculographie est un type d’angiographie au cours de laquelle des radiographies sont prises pendant l’injection par cathéter d’un produit de contraste radio-opaque dans le ventricule gauche ou droit du cœur. Cette procédure permet aux médecins de voir le mouvement du ventricule gauche ou droit et donc d’évaluer la capacité de pompage du cœur. En fonction de cette capacité de pompage du cœur, les médecins peuvent calculer sa fraction d’éjection (le pourcentage de sang pompé par le ventricule gauche avec chaque battement cardiaque). Cette évaluation du pompage cardiaque permet de déterminer dans quelle mesure le cœur a été endommagé.

Intervention coronarienne percutanée (ICP) : Un cathéter dont l’extrémité est munie d’un ballonnet est introduit dans une artère coronaire rétrécie et le ballonnet est gonflé pour ouvrir la zone rétrécie. Les médecins utilisent généralement le cathéter pour insérer un tube grillagé (stent) dans l’artère afin de la maintenir ouverte.

Valvuloplastie : Un cathéter est utilisé pour élargir l’ouverture rétrécie d’une valvule cardiaque.

Remplacement d’une valvule : Un cathéter est utilisé pour remplacer une valvule dans le cœur sans retirer l’ancienne valvule ou réaliser une intervention chirurgicale. Si on introduit le cathéter à travers une artère, la zone de ponction doit être fortement comprimée pendant 10 à 20 minutes après le retrait de tous les instruments. La compression évite un saignement et l’apparition d’un hématome. Cependant, un saignement se produit parfois sur le site de ponction, provoquant un gros hématome qui peut durer plusieurs semaines mais qui disparaît presque toujours de lui-même. Il est également possible d’utiliser des dispositifs de suture pour refermer l’orifice fait par le cathéter dans l’artère. Comme l’insertion d’un cathéter dans le cœur peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, le cœur est surveillé par électrocardiographie (ECG). Généralement, les médecins peuvent corriger un trouble du rythme simplement en déplaçant le cathéter. Si cette manœuvre ne fait pas disparaître le trouble, le cathéter est enlevé. Très rarement, l’insertion d’un cathéter lèse ou perfore la paroi cardiaque et une réparation chirurgicale immédiate peut s’avérer nécessaire. Le cathétérisme cardiaque peut être effectué du côté droit ou gauche du cœur. Cathétérisme du côté droit du cœur Le cathétérisme du cœur droit permet d’obtenir des renseignements sur les cavités cardiaques droites (atrium et ventricule droits) et sur la valvule tricuspide (située entre ces deux cavités) et évaluer la quantité de sang pompée par le cœur. L’atrium droit reçoit un sang pauvre en oxygène par les veines du corps, et le ventricule droit pompe le sang dans les poumons, où il absorbe de l’oxygène et élimine le dioxyde de carbone. Dans cette procédure, le cathéter est introduit dans une veine, généralement dans le cou, le bras ou l’aine. Un cathétérisme droit permet de détecter et de quantifier la fonction cardiaque et des communications anormales entre les côtés droit et gauche du cœur. Les médecins utilisent également un cathétérisme droit lors de l’évaluation des personnes pour une transplantation cardiaque ou pour placer un dispositif mécanique afin d’aider à pomper le sang, ou encore pour diagnostiquer et traiter une hypertension pulmonaire ou une insuffisance cardiaque. Un cathétérisme de l’artère pulmonaire, dans lequel le ballonnet situé à l’extrémité du cathéter est introduit à travers l’atrium et le ventricule droits et logé dans l’artère pulmonaire (qui relie le ventricule droit aux poumons), est parfois effectué durant un cathétérisme du côté droit du cœur pendant certaines interventions majeures et dans les services de soins intensifs. Cathétérisme du côté gauche du cœur Un cathétérisme du côté gauche du cœur est réalisé pour obtenir des renseignements sur les cavités cardiaques du côté gauche (atrium et ventricule gauches), la valvule mitrale (située entre l’atrium gauche et le ventricule gauche) et la valvule aortique (située entre le ventricule gauche et l’aorte). L’atrium gauche reçoit des poumons un sang riche en oxygène et le ventricule gauche envoie ce sang dans l’organisme. Cette procédure est généralement associée à une angiographie coronaire pour obtenir des renseignements sur les coronaires. Pour le cathétérisme du côté gauche du cœur, le cathéter est inséré dans une artère, généralement dans un bras (près du coude ou du poignet) ou dans l’aine, et passe de cette artère dans l’aorte, la grande artère qui transporte le sang depuis le cœur.