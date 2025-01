Agents de contraste radio-opaques

Habituellement, il n’y a pas d’effets secondaires. Cependant, chez quelques personnes qui ont eu une maladie rénale grave ou qui sont sous dialyse, ces agents peuvent provoquer un trouble potentiellement mortel appelé

Fibrose systémique néphrogénique

Dans la fibrose systémique néphrogénique, la peau, le tissu conjonctif et les organes s’épaississent. Des plaques rouges ou sombres peuvent se développer sur la peau. La peau peut tirailler, les mouvements sont difficiles et limités et les organes peuvent présenter des anomalies fonctionnelles. Ce trouble est désormais très rare, parce que les médecins n’utilisent les agents de contraste paramagnétiques à base de gadolinium chez les personnes qui ont des problèmes rénaux qu’en cas de nécessité, et ils utilisent la dose la plus faible et l’agent le plus sûr possible. Les médecins envisagent aussi d’utiliser d’autres examens d’imagerie chez les personnes qui ont des problèmes rénaux graves.