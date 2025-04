Si la lésion cardiaque est sévère, une insuffisance cardiaque peut se développer quelle que soit la cause de la cardiomyopathie dilatée. En cas d’insuffisance cardiaque, le liquide est retenu dans les jambes et l’abdomen (entraînant un gonflement), et les poumons se remplissent de liquide (entraînant un essoufflement en cas d’activité physique et en position allongée). En cas d’insuffisance cardiaque sévère, la pression artérielle peut être basse en raison de la faiblesse du cœur.

Des valvulopathies peuvent se développer. Comme le cœur est dilaté, il arrive que les valvules cardiaques soient incapables de se fermer normalement et permettent souvent au sang de refluer dans la cavité cardiaque au lieu de s’écouler dans la cavité ou dans le vaisseau sanguin suivant (ce que l’on appelle régurgitation). Les valvules les plus souvent affectées sont la valvule mitrale, située entre l’atrium gauche (cavité cardiaque supérieure) et le ventricule gauche (cavité cardiaque inférieure), et la valvule tricuspide, située entre l’atrium droit et le ventricule droit. La fuite provoque un souffle cardiaque qui peut être entendu par les médecins avec un stéthoscope.

Des troubles du rythme cardiaque (arythmies) peuvent être secondaires aux lésions du muscle cardiaque et à son étirement. Les arythmies peuvent entraîner une sensation de battements cardiaques irréguliers (palpitations), un essoufflement, voire la mort subite. L’insuffisance valvulaire et les troubles du rythme cardiaque peuvent altérer encore plus la capacité de pompage du cœur.

Des caillots sanguins peuvent se former sur les parois des cavités cardiaques car du sang peut s’accumuler dans le cœur hypertrophié, tout particulièrement lorsque les ventricules sont très dilatés et qu’ils se contractent mal. Ces caillots peuvent se fragmenter (en emboles), passer du cœur aux vaisseaux sanguins ailleurs dans le corps, et les obstruer, endommageant l’organe qu’ils irriguent. Si l’apport de sang au cerveau est bloqué, un accident vasculaire cérébral peut se produire.