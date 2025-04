Cardiomyopathie restrictive

Diverses substances peuvent s’accumuler dans le cœur en raison de diverses affections. Les substances accumulées interfèrent avec la capacité du muscle cardiaque à se contracter et se relâcher.

Par exemple, chez les personnes présentant une surcharge en fer (hémochromatose), l’organisme contient trop de fer, et ce dernier peut s’accumuler dans le muscle cardiaque.

Dans le syndrome hyperéosinophilique, des éosinophiles (type de globule blanc) peuvent s’accumuler dans le muscle cardiaque. Le syndrome hyperéosinophilique survient le plus souvent dans les régions tropicales.

Dans l’amyloïdose, de l’amyloïde (protéine inhabituelle normalement non présente dans l’organisme) peut s’accumuler dans le muscle cardiaque et dans d’autres tissus. L’amyloïdose est plus fréquente chez les personnes âgées et peut parfois être héréditaire.

D’autres exemples sont les tumeurs et le tissu granulomateux (accumulation anormale de certains globules blancs qui se forment en réponse à une inflammation chronique) qui se développent, par exemple, chez les personnes présentant une sarcoïdose.