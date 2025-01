Causes les plus fréquentes du mal de dents :

Caries

Pulpite

Abcès péri-apical

Traumatisme

Une dent de sagesse poussant à travers le tissu gingival (provoquant une péricoronarite)

Les rages de dents sont dues en général à une carie dentaire et à ses conséquences, comme une pulpite et un abcès. Les caries peuvent être largement prévenues par une bonne hygiène bucco-dentaire, qui permet le retrait de la plaque. Le retrait de la plaque est bénéfique parce que les bactéries de la plaque produisent un acide qui peut endommager l’émail dentaire et la dentine.

Les caries dentaires sont douloureuses parce qu’elles s’étendent de la surface extérieure de la dent (l’émail) jusque dans les tissus durs situés sous l’émail (la dentine). (Voir Figure Anatomie de la dent.) La douleur ne survient qu’après un stimulus par le froid, la chaleur, un aliment ou une boisson sucrés ou le brossage. Il est probable que la pulpe, le centre vivant de la dent, ne soit pas irréversiblement touchée si la douleur cesse immédiatement dès que le stimulus est arrêté.

Anatomie de la dent

La pulpite (inflammation de la pulpe dentaire) est typiquement provoquée par une carie avancée, mais peut être également due à une lésion de la pulpe due à des travaux dentaires antérieurs extensifs ou défectueux ou à un traumatisme. La pulpite peut être réversible ou irréversible. Si du chaud ou du froid est appliqué, la douleur peut persister pendant une minute ou plus. La douleur peut également se manifester sans stimulus. L’inflammation de la pulpe entraîne fréquemment la nécrose de la pulpe. Une fois que la pulpe est nécrosée, la douleur s’arrête rapidement (pendant des heures ou des semaines). Puis la douleur peut revenir car le tissu adjacent à la racine de la dent s’enflamme (parodontite apicale) ou si du pus s’accumule (abcès).

Un abcès péri-apical (accumulation de pus autour de la racine de la dent) peut se produire lorsqu’une infection entraîne la mort de la pulpe et qu’une inflammation se développe autour de la racine de la dent à la suite d’une carie ou d’une pulpite non traitée. La dent est très sensible à la percussion à l’aide d’une sonde dentaire métallique ou d’un abaisse-langue et à la mastication. L’abcès péri-apical peut déboucher et se drainer de par lui-même ou se répandre dans les tissus adjacents (cellulite).

Un traumatisme comprend des dents cassées ou déchaussées. Un traumatisme dentaire peut endommager la pulpe et provoquer une pulpite et un abcès apical, et parfois une décoloration de la dent, qui peut débuter juste après la lésion ou quelques décennies plus tard.

Une péricoronarite est une inflammation et une infection de la gencive autour de la couronne d’une dent, en général une dent qui est juste en train de sortir à travers la gencive (éruption) ou qui ne peut pas sortir (incluse). Elle se produit en général autour d’une dent de sagesse en cours d’éruption (presque toujours une dent de sagesse inférieure), mais elle peut impliquer n’importe quelle dent.

Chez les jeunes enfants, la poussée dentaire provoque souvent des douleurs, car la dent perce à travers la gencive.

La douleur due à une infection des sinus est souvent perçue à tort comme provenant des dents supérieures proches des sinus, en particulier si la rage de dents se manifeste alors que la personne est enrhumée ou l’a été récemment. Les autres symptômes évoquant une sinusite sont des céphalées, avec une douleur et un gonflement de la peau en regard du sinus atteint.