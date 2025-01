Tomodensitométrie (TDM)

Les images hautement détaillées fournissent plus de détails sur la densité des tissus et la localisation d’anomalies que les radiographies, ce qui permet aux médecins de localiser avec précision les structures et les anomalies. La TDM permet à l’examinateur de distinguer entre les différents types de tissus, tels que le muscle, les graisses et les tissus conjonctifs. Par conséquent, la TDM peut fournir des images détaillées d’organes spécifiques non visibles sur des radiographies et est plus utile pour l’imagerie de la plupart des structures du cerveau, de la tête, du cou, du thorax et de l’abdomen.

La TDM peut détecter et fournir des informations sur les troubles affectant presque chaque partie du corps. Par exemple, les médecins peuvent utiliser la TDM pour détecter une tumeur, mesurer sa taille, la localiser avec précision et déterminer son extension dans les tissus environnants. La TDM peut aussi aider les médecins à évaluer l’efficacité du traitement (tel que celui d’un abcès cérébral par des antibiotiques ou d’une tumeur cérébrale par radiothérapie).