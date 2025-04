On peut vivre toute la vie sans jamais savoir que l’on a un diverticule de Meckel, mais il peut parfois provoquer des complications. Bien que les diverticules soient aussi fréquents chez les filles que chez les garçons, ceux-ci sont 2 à 3 fois plus susceptibles de présenter des complications.

Les complications du diverticule de Meckel comprennent :

Saignement

Occlusion (blocage)

Diverticulite

Perforation

Tumeurs

Dans plus de la moitié des cas, le diverticule contient des tissus comme ceux de l’estomac, du pancréas ou les deux. Si des tissus de l’estomac sont présents, ils peuvent sécréter de l’acide tout comme l’estomac. Cet acide peut entraîner des ulcères et des saignements de l’intestin qui se trouve juste à côté. Un saignement est plus fréquent chez les enfants de moins de 5 ans.

Une occlusion peut survenir à tout âge, mais elle est plus fréquente chez les enfants plus âgés et les adultes. Chez les enfants, une occlusion est plus probablement causée par une invagination du diverticule.

Un diverticule de Meckel peut aussi s’enflammer (diverticulite). Une diverticulite de Meckel aiguë peut survenir à n’importe quel âge, mais les enfants plus âgés sont les plus affectés.

Une perforation (trou) du diverticule provoque une péritonite, une inflammation douloureuse et très grave de la cavité abdominale.

Les tumeurs, notamment les tumeurs carcinoïdes, sont rares et surviennent principalement chez les adultes.