Alicia R. Pekarsky, MD

Spécialités et expertise

  • Pediatrics, Child Abuse and Neglect

Études

  • Medical School: SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY
  • Residency: Pediatrics, St. Christopher's Hospital for Children, Philadelphia, PA
  • Fellowship: Child Abuse, Upstate Medical University, Syracuse, NY

Certifications

  • American Board of Pediatrics – General Pediatrics
  • American Board of Pediatrics – Child Abuse Pediatrics

Sélectionner les prix, accomplissements et publications

  • Fellow, American Academy of Pediatrics

