Alicia R. Pekarsky, MD
Spécialités et expertise
- Pediatrics, Child Abuse and Neglect
Études
- Medical School: SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY
- Residency: Pediatrics, St. Christopher's Hospital for Children, Philadelphia, PA
- Fellowship: Child Abuse, Upstate Medical University, Syracuse, NY
Certifications
- American Board of Pediatrics – General Pediatrics
- American Board of Pediatrics – Child Abuse Pediatrics
Sélectionner les prix, accomplissements et publications
- Fellow, American Academy of Pediatrics
Chapitres des Manuels et commentaires