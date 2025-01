Consommation de certaines substances chez les adolescents

La consommation d’alcool est fréquente et il s’agit de la substance la plus utilisée par les adolescents. L’enquête « Monitoring the Future on Drug Use » est une étude à long terme sur l’usage de substances menée par le National Institute on Drug Abuse (Institut national américain sur les toxicomanies). Cette enquête a indiqué qu’en 2021, aux États-Unis, 54 % des élèves de terminale avaient essayé l’alcool, et 26 % avaient consommé de l’alcool au cours du mois précédent et étaient considérés comme des consommateurs actifs. Environ 39 % des élèves de terminale ont déclaré avoir déjà été ivres. La consommation d’alcool intensive est également fréquente, et près de 90 % de tout l’alcool consommé par les adolescents l’est pendant une alcoolisation massive festive. L’alcoolisation massive festive est définie comme un schéma de consommation d’alcool qui augmente le taux d’alcool dans le sang à 80 milligrammes par décilitre (17,37 millimoles par litre). Le nombre de boissons qui constituent une alcoolisation massive festive dépend de l’âge et du sexe, et peut être de seulement 3 boissons en 2 heures pour les jeunes adolescentes. Cependant, comme les adolescents boivent souvent l’alcool directement à la bouteille ou se servent eux-mêmes, ce qui correspond à une boisson pour eux peut être plus important qu’une boisson « standard » pour les adultes. L’alcoolisation massive festive expose les adolescents à un risque d’accidents, de blessures, de relations sexuelles non protégées ou non désirées, et à d’autres situations regrettables. C’est pour cela qu’il faut dissuader les adolescents de boire.

La société et les médias décrivent la consommation d’alcool comme acceptable, à la mode, ou même comme un mécanisme sain pour gérer le stress, la tristesse ou les problèmes de santé mentale. Malgré toutes ces influences, les parents peuvent faire la différence s’ils transmettent clairement à leur enfant leurs attentes vis-à-vis de la consommation d’alcool, posent des limites cohérentes et le surveillent. Cependant, les adolescents dont les membres de la famille consomment de l’alcool de manière excessive peuvent croire que cette pratique est acceptable. Certains adolescents qui essaient l’alcool développent un trouble alcoolique. Les facteurs de risque de développement d’un trouble comprennent la consommation à un jeune âge et des facteurs génétiques. Les adolescents dont un membre de la famille est alcoolique doivent être informés clairement de leur risque plus élevé.