Présentation des infections sexuellement transmissibles (IST)

Tableau Types d’infection sexuellement transmissible Tableau

De nombreux micro-organismes infectieux, allant des minuscules virus, des bactéries, et des parasites aux insectes visibles (comme les poux), peuvent être transmis par contact sexuel. Certaines infections qui peuvent être transmises au cours des contacts sexuels sont généralement transmises par d’autres voies. Elles ne sont donc pas considérées comme des IST. Ces infections comprennent les hépatites A, B et C et les infections du tube digestif (qui provoquent des diarrhées), telles que les infections à Salmonella, les infections à Campylobacter, la shigellose, la giardiase, l’amibiase, et la mpox (anciennement appelée variole du singe).