Examen du liquide provenant des ulcérations

On suspecte un granulome inguinal quand la personne vit dans une région où la maladie est plus courante et présente des ulcérations typiques.

Pour confirmer le diagnostic de granulome inguinal, on prélève un échantillon de liquide recueilli par grattage au niveau de l’ulcération et on l’examine au microscope.

Si le diagnostic est ambigu, le médecin prélève un échantillon de tissu pour l’examiner au microscope (biopsie).