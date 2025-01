Examen clinique

Culture d’un échantillon de pus ou de liquide

Le médecin suspecte un chancre mou quand la personne présente une ou plusieurs plaies (ulcérations) génitales douloureuses sans cause évidente, en particulier si la personne se trouve ou s’est rendue dans une région du monde où l’infection est courante.

D’ordinaire, le médecin prélève un échantillon de pus ou de liquide provenant d’une ulcération et l’envoie dans un laboratoire pour le mettre en culture (croissance bactérienne). Cependant, la culture et l’identification de ces bactéries sont difficiles, par conséquent le diagnostic repose davantage sur les symptômes et la probabilité d’exposition à l’infection.

Les tests de dépistage spécifiques du chancre mou ne sont pas facilement disponibles, mais on peut réaliser des tests sanguins pour exclure d’autres causes, comme la syphilis et l’infection par le VIH.

Les personnes atteintes de chancre mou présentent un risque élevé de syphilis et d’infection par le VIH. Par conséquent, si les résultats des tests initiaux pour ces autres infections sont négatifs, les médecins recommandent aux personnes atteintes de chancre mou de revenir dans les 3 mois pour être testées à nouveau.