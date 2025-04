Les petites papules causées par la sporotrichose peuvent s’hypertrophier lentement et former une plaie ouverte. Pendant les jours ou les semaines qui suivent, l’infection se propage par les vaisseaux lymphatiques des doigts, de la main et du bras vers les ganglions lymphatiques, en formant d’autres nodules et des ulcères ouverts.

Image publiée avec l’aimable autorisation de www.doctorfungus.org © 2005.