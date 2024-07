Atención médica durante el embarazo

Los expertos recomiendan vacunar a todas las embarazadas contra el virus de la gripe en la estación en la que es más habitual.

Las mujeres embarazadas pueden recibir la vacuna contra la hepatitis B si es necesario.

Los expertos recomiendan una vacuna de refuerzo contra el tétanos, la difteria y la tosferina (Tdap) después de las 20 semanas de embarazo (preferiblemente entre las semanas 27 y 36) o después del parto, aunque las vacunas estén al día.

Aunque la vacuna contra el COVID-19 no se ha evaluado específicamente en mujeres embarazadas, los expertos recomiendan que se pueda administrar a mujeres embarazadas que pueden optar a la vacunación y que no presentan contraindicaciones para la vacuna, como alergia a un componente de la misma. En Estados Unidos, la FDA (Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos) no ha aprobado el uso de ninguna vacuna, aunque algunas vacunas sí han sido autorizadas para uso de emergencia. (Véase también Centers for Disease Control and Prevention: COVID-19 Vaccination.)

Las vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la vacuna contra la varicela no deben administrarse durante el embarazo.