Infecciones durante el embarazo

A veces medicamentos, según el balance entre riesgos y beneficios

Para determinar si tratar a las mujeres embarazadas con fármacos antibióticos (o antivirales), los médicos sopesan los riesgos del uso de esos medicamentos en comparación con los riesgos de la infección.

Algunos antibióticos, como las penicilinas, cefalosporinas y los fármacos relacionados con la eritromicina (llamados macrólidos), generalmente se consideran seguros para su uso durante el embarazo.

Otros fármacos antibióticos, como las tetraciclinas y las fluoroquinolonas, pueden causar problemas en el feto (véase la tabla Algunos medicamentos y riesgo de problemas durante el embarazo).

La mayoría de los medicamentos antivíricos son seguros durante el embarazo, pero las mujeres embarazadas deben hablar con su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento.

Los médicos también consideran los posibles beneficios del tratamiento. Por ejemplo, si las mujeres tienen vaginosis bacteriana, pero no presentan síntomas y si el embarazo no se considera de alto riesgo, no se ha demostrado que el tratamiento de la vaginosis bacteriana aporte algún beneficio.