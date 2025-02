Factores de riesgo de complicaciones del embarazo

Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Sexually Transmitted Diseases During Pregnancy : (Centros para el control y la prevención de infecciones, CDC por sus siglas en inglés: infecciones de transmisión sexual durante el embarazo): este sitio web proporciona enlaces a una hoja informativa sobre el embarazo y las infecciones de transmisión sexual (ITS), estadísticas (incluyendo enlaces a la prevalencia de diferentes ITS y su efecto sobre las mujeres embarazadas y sus lactantes) y enlaces al tratamiento de diferentes ITS. También proporciona enlaces a información general sobre el embarazo y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

U.S. Food and Drug Administration (FDA): Advice about Eating Fish For Those Who Might Become or Are Pregnant or Breastfeeding and Children Ages 1–11 Years: este sitio web proporciona información que puede ayudar a las mujeres embarazadas (así como a otras mujeres y padres de niños pequeños) a elegir pescado que sea nutritivo y seguro para comer.