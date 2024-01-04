Gutartige Wucherungen im Mundraum

Die meisten oralen Wucherungen sind gutartig; es gibt zahlreiche Typen.

Orale Wucherungen Gutartiges orales Wachstum (Reizfibrom) Dieses Foto zeigt ein orales Wachstum, das durch eine chronische Reizung verursacht wurde. In diesem Fall bildete sich ein Fibrom an der Innenseite der Wange durch die Reibung einer kieferorthopädischen Zahnspange. Dieses Foto zeigt ein orales Wachstum, das durch eine chronische Reizung verursacht wurde. In diesem Fall bildete sich ... Erfahren Sie mehr DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Plattenepithelkarzinom – gewöhnliche Warze Dieses Beispiel eines oralen papillären Papilloms ist eine gewöhnliche Warze (Verruca vulgaris), die als erhabene, abgerundete, fleischfarbene Läsion auf der Oberfläche der Zunge erscheint. Dieses Beispiel eines oralen papillären Papilloms ist eine gewöhnliche Warze (Verruca vulgaris), die als erhabene, abge ... Erfahren Sie mehr DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Plattenepithelkarzinom der Zunge Dieses Foto zeigt eine Warze, die als gestieltes Papillom (exophytisches Wachstum, blumenkohlartig) auf der Unterseite der Zunge erscheint. HPV kann eine Ursache sein. Dieses Foto zeigt eine Warze, die als gestieltes Papillom (exophytisches Wachstum, blumenkohlartig) auf der Unterseite ... Erfahren Sie mehr CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY Soor Im Inneren des Mundes sind cremeweiße Flecken zu sehen, die beim Abkratzen bluten können. Dieser Befund ist typisch für Soor, der durch eine Infektion mit Candida verursacht wird. Im Inneren des Mundes sind cremeweiße Flecken zu sehen, die beim Abkratzen bluten können. Dieser Befund ist typisch für ... Erfahren Sie mehr Image provided by Thomas Habif, MD. Ranula Dieses Foto zeigt eine Nahaufnahme einer Ranula (Mitte) im Mund einer Person. Ranulas sind Mukozelen, die im Mundboden auftreten (im Allgemeinen größer als Mukozelen, die an anderen Stellen in der Mundhöhle auftreten). Die Quelle des Muzingehalts in Ranulas ist in der Regel die sublinguale Drüse (gelegentlich auch der submandibuläre Drüsengang). Dieses Foto zeigt eine Nahaufnahme einer Ranula (Mitte) im Mund einer Person. Ranulas sind Mukozelen, die im Mundboden ... Erfahren Sie mehr CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY Torus palatinus Torus palatinus ist eine häufige knöcherne harte Masse, die entlang der Mittellinie des harten Gaumens auftritt (oft bilateral, wie hier zu sehen ist). Torus palatinus ist eine häufige knöcherne harte Masse, die entlang der Mittellinie des harten Gaumens auftritt (oft bi ... Erfahren Sie mehr DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Torus mandibularis Hier ist eine gutartige Wucherung des lingualen Anteils des Unterkiefers auf der linken Seite des Mundes des Patienten zu sehen. Hier ist eine gutartige Wucherung des lingualen Anteils des Unterkiefers auf der linken Seite des Mundes des Patienten ... Erfahren Sie mehr © Springer Science+Business Media Schleimretentionszyste (Mukozele, Phänomen der Schleimextravasation) Dieses Foto zeigt eine Labialmukozele, eine gutartige Masse, die aus einem geschwollenen, mit Schleim gefüllten Beutel besteht. Mukozelen sind oft fluktuierend, obwohl sich manche bei Palpation fester anfühlen können. Dieses Foto zeigt eine Labialmukozele, eine gutartige Masse, die aus einem geschwollenen, mit Schleim gefüllten Beutel ... Erfahren Sie mehr DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Pleomorphes Adenom der palatinalen Speicheldrüse Das pleomorphe Adenom ist die häufigste intraorale gutartige Neoplasie. Die Gaumenschleimhaut ist die häufigste Lokalisation der Erkrankung. Das pleomorphe Adenom ist die häufigste intraorale gutartige Neoplasie. Die Gaumenschleimhaut ist die häufigste Lokalis ... Erfahren Sie mehr DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Tumor der Ohrspeicheldrüse Diese Patientin hat einen großen rechten Tumor der Ohrspeicheldrüse. Die weißlichen Papeln auf ihrer Haut sind ein zufälliger Befund aufgrund von Frambösie (einer chronischen Hautinfektion, die durch Treponema pallidum subspecies pertenue verursacht wird). Diese Patientin hat einen großen rechten Tumor der Ohrspeicheldrüse. Die weißlichen Papeln auf ihrer Haut sind ein zufä ... Erfahren Sie mehr Image courtesy of K. Mae Lennon und Clement Benjamin über die Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention. Gutartiges orales Wachstum (Reizfibrom) Dieses Foto zeigt ein orales Wachstum, das durch eine chronische Reizung verursacht wurde. In diesem Fall bildete sich ein Fibrom an der Innenseite der Wange durch die Reibung einer kieferorthopädischen Zahnspange. Dieses Foto zeigt ein orales Wachstum, das durch eine chronische Reizung verursacht wurde. In diesem Fall bildete sich ... Erfahren Sie mehr DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Plattenepithelkarzinom – gewöhnliche Warze Dieses Beispiel eines oralen papillären Papilloms ist eine gewöhnliche Warze (Verruca vulgaris), die als erhabene, abgerundete, fleischfarbene Läsion auf der Oberfläche der Zunge erscheint. Dieses Beispiel eines oralen papillären Papilloms ist eine gewöhnliche Warze (Verruca vulgaris), die als erhabene, abge ... Erfahren Sie mehr DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Plattenepithelkarzinom der Zunge Dieses Foto zeigt eine Warze, die als gestieltes Papillom (exophytisches Wachstum, blumenkohlartig) auf der Unterseite der Zunge erscheint. HPV kann eine Ursache sein. Dieses Foto zeigt eine Warze, die als gestieltes Papillom (exophytisches Wachstum, blumenkohlartig) auf der Unterseite ... Erfahren Sie mehr CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY Soor Im Inneren des Mundes sind cremeweiße Flecken zu sehen, die beim Abkratzen bluten können. Dieser Befund ist typisch für Soor, der durch eine Infektion mit Candida verursacht wird. Im Inneren des Mundes sind cremeweiße Flecken zu sehen, die beim Abkratzen bluten können. Dieser Befund ist typisch für ... Erfahren Sie mehr Image provided by Thomas Habif, MD. Ranula Dieses Foto zeigt eine Nahaufnahme einer Ranula (Mitte) im Mund einer Person. Ranulas sind Mukozelen, die im Mundboden auftreten (im Allgemeinen größer als Mukozelen, die an anderen Stellen in der Mundhöhle auftreten). Die Quelle des Muzingehalts in Ranulas ist in der Regel die sublinguale Drüse (gelegentlich auch der submandibuläre Drüsengang). Dieses Foto zeigt eine Nahaufnahme einer Ranula (Mitte) im Mund einer Person. Ranulas sind Mukozelen, die im Mundboden ... Erfahren Sie mehr CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY Torus palatinus Torus palatinus ist eine häufige knöcherne harte Masse, die entlang der Mittellinie des harten Gaumens auftritt (oft bilateral, wie hier zu sehen ist). Torus palatinus ist eine häufige knöcherne harte Masse, die entlang der Mittellinie des harten Gaumens auftritt (oft bi ... Erfahren Sie mehr DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Torus mandibularis Hier ist eine gutartige Wucherung des lingualen Anteils des Unterkiefers auf der linken Seite des Mundes des Patienten zu sehen. Hier ist eine gutartige Wucherung des lingualen Anteils des Unterkiefers auf der linken Seite des Mundes des Patienten ... Erfahren Sie mehr © Springer Science+Business Media Schleimretentionszyste (Mukozele, Phänomen der Schleimextravasation) Dieses Foto zeigt eine Labialmukozele, eine gutartige Masse, die aus einem geschwollenen, mit Schleim gefüllten Beutel besteht. Mukozelen sind oft fluktuierend, obwohl sich manche bei Palpation fester anfühlen können. Dieses Foto zeigt eine Labialmukozele, eine gutartige Masse, die aus einem geschwollenen, mit Schleim gefüllten Beutel ... Erfahren Sie mehr DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Pleomorphes Adenom der palatinalen Speicheldrüse Das pleomorphe Adenom ist die häufigste intraorale gutartige Neoplasie. Die Gaumenschleimhaut ist die häufigste Lokalisation der Erkrankung. Das pleomorphe Adenom ist die häufigste intraorale gutartige Neoplasie. Die Gaumenschleimhaut ist die häufigste Lokalis ... Erfahren Sie mehr DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Tumor der Ohrspeicheldrüse Diese Patientin hat einen großen rechten Tumor der Ohrspeicheldrüse. Die weißlichen Papeln auf ihrer Haut sind ein zufälliger Befund aufgrund von Frambösie (einer chronischen Hautinfektion, die durch Treponema pallidum subspecies pertenue verursacht wird). Diese Patientin hat einen großen rechten Tumor der Ohrspeicheldrüse. Die weißlichen Papeln auf ihrer Haut sind ein zufä ... Erfahren Sie mehr Image courtesy of K. Mae Lennon und Clement Benjamin über die Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention.

Chronische Reizung kann eine persistierende Geschwulst oder einen erhabenen Bereich auf der Gingiva verursachen. Gutartige Wucherungen, die durch Reizung entstehen, sind relativ häufig und können, falls nötig, operativ entfernt werden. Gutartige Wucherungen auf der Gingiva treten bei 10 bis 40% der Patienten wieder auf, weil die Reizung fortbesteht. Gelegentlich können solche Reizungen, besonders wenn sie über einen längeren Zeitraum bestehen, zu prä-bösartigen oder bösartigen Veränderungen führen.

Warzen kann im Mund auftreten (orale papilläre Papillome). Gewöhnliche Warzen (Verrucae vulgaris) können den Mund infizieren, wenn eine Person an einer Warze, die an ihrem Finger wächst, saugt oder kaut. Durch eine Infektion mit dem humanen Papillomavirus verursachte Genitalwarzen (HPV) können auch in der Mundhöhle auftreten, wenn sie durch Oralsex übertragen werden. Mundwarzen können sich spontan, aber langsam (über Monate oder Jahre) zurückbilden. Eine typische Behandlung ist, wenn möglich, eine vollständige chirurgische Exzision.

Orale Candidose (Soor) erscheint häufig als weiße, käsige Plaques, die fest an den Schleimhäuten sitzen und rote Erosionen hinterlassen, wenn versucht wird, diese abzuwischen. Soor tritt am häufigsten bei Patienten mit Diabetes oder Immunschwäche auf und bei Patienten, die Antibiotika einnehmen.

Zysten vielerlei Art verursachen Kieferschmerzen und Schwellungen. Sie gehen oftmals einher mit einem impaktierten Weisheitszahn und können erhebliche Bereiche des Unterkiefers zerstören, wenn sie sich verbreiten. Bestimmte Arten von Zysten rezidivieren eher nach der operativen Entfernung. Verschiedene Arten von Zysten können sich auf dem Mundboden entwickeln. Oftmals werden diese Zysten operativ entfernt, weil sie Schluckbeschwerden verursachen oder weil sie optisch stören.

Mukozelen (Schleimretentionszysten und Ranulas) sind schmerzlose, gutartige intraorale Schwellungen aufgrund zystischer oder pseudozystischer Ansammlungen von Speicheldrüsenschleim. Sie sind oft traumatischen Ursprungs. Bei weitem die häufigste Läsion, Mukozelen, treten am häufigsten in der lateralen Unterlippe auf und haben oft eine bläulich durchscheinende Farbe aufgrund des Auftretens von verschüttetem Mucin unter der Mukosa. Sie sind in der Regel die Folge versehentlichen Beißens der (unteren) Lippe und tritt auf, wenn Speichel, der aus der kleinen Speicheldrüse in den Mund fließt, blockiert wird. Die meisten Mukozelen verschwinden in einer oder zwei Wochen. Ranulas sind große, meist bläuliche Mukozelen am Boden des Mundes. Die Behandlung ist eine chirurgische Exzision.

Ein Torus ist eine runde Knochenerhebung, die sich in der Mitte des harten Gaumens (Torus palatinus) oder auf der Innenseite des Unterkiefers (Torus mandibularis) bildet. Diese harte Wucherung ist zwar verbreitet aber harmlos. Auch eine große Wucherung kann in Ruhe gelassen werden, solange sie nicht während der Nahrungsaufnahem verletzt wird oder die Person eine Prothese benötigt, die den Bereich abdeckt.

Das Gardner-Syndrom ist eine Art der familiären adenomatösen Polyposis, eine hereditäre Erkrankung des gastrointestinaen Trakts, die multiple kolorektale Polypen einschließt. Patienten, die Gardner-Syndrom haben, stellen sich oft mit mehreren oralen Osteomen vor, die klinisch mehreren Torus-Läsionen ähneln können, vor allem am Körper und dem Winkel des Unterkiefers.

Keratoakanthome sind Wucherungen, die sich auf den Lippen und anderen sonnenlichtexponierten Bereichen wie Gesicht, Unterarme und Hände bilden. Ein Keratoakanthom erreicht seine volle Größe von etwa 1 bis 3 cm Durchmesser oder mehr innerhalb von 1 oder 2 Monaten, beginnt dann nach ein paar weiteren Monaten zu schrumpfen und kann schließlich ohne Behandlung ganz verschwinden. In der Vergangenheit wurden alle Keratoakanthome als nicht-kanzerös angesehen, aber manche Experten stufen nun diejenigen, die nicht an Größe verlieren, als Krebsläsionen niedrigen Grades ein; Biopsie oder Exzision wird derzeit für solche Läsionen empfohlen. Einige Pathologen halten das Keratoakanthom für eine beginnende Variante des Plattenepithelkarzinoms (1).

Odontome sind Wucherungen der zahnbildenden Zellen, die wie kleine, deformierte zusätzliche Zähne aussehen. Bei Kindern können sie im Zuge des normalen Zahndurchbruchs auftreten. Bei Erwachsenen können sie die Zähne aus ihrer Anordung drücken. Große Odontome können auch eine Vergrößerung des Ober- oder Unterkiefers verursachen. Sie werden in der Regel operativ entfernt.

Speicheldrüsentumore sind meist gutartig, langsam wachsend und schmerzlos. Sie treten in der Regel als einzelne, weiche und bewegliche Geschwulst unter normal erscheinender Haut oder unter der Mundschleimhaut auf. Gelegentlich sind sie fest, dabei hohl und mit Flüssigkeit gefüllt. Die häufigste Form ist ein pleomorphes Adenom (ein Mischtumor), das hauptsächlich bei Frauen > 40 Jahre auftritt. Pleomorphe Adenome können bösartig werden und werden operativ entfernt. Wenn nicht vollständig entfernt, ist diese Art von Tumor in der Regel rezidivierend. Andere Formen gutartiger Tumore werden auch chirurgisch entfernt, werden in der Regel aber auch weniger häufig bösartig oder rezidivierend.