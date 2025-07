Bisse von anderen Gliederfüsslern

David Geffen School of Medicine at UCLA

University of Illinois at Chicago;

Zu den in den Vereinigten Staaten häufigeren beißenden Nicht-Zecken-Arthropoden gehören

Sandfliegen

Bremsen

Deerflies

Kriebelmücken

Stallfliegen

Moskitos

Flöhe

Raubwanze

Läuse

Bettwanzen

Läuse

Bestimmte Wasserwanzen

Diese Gliederfüßler können alle, mit Ausnahme weniger Wanzen, Blut saugen, sind aber nicht giftig.

Die Übertragung von Krankheiten ist das Hauptproblem, das bei Mückenstichen besteht. Moskitos können übertragen

Ihr Speichel enthält sehr unterschiedliche Bestandteile, und die Läsion, die durch den Biss oder Stich entsteht, reicht von einer kleinen Papel bis hin zu großen ulzerierenden Wunden mit Schwellungen und Schmerzen. Es kann zu Entzündungen in der Haut kommen. Die meisten ernsthaften Folgen ergeben sich aus Sekundärinfektionen oder Überempfindlichkeitsreaktion, die bei Allergikern tödlich verlaufen können. Flohallergene können einen Asthmaanfall auslösen, ohne dass die Person von einem Floh gebissen worden wäre.

Manchmal liefern bereits die Lage und das Muster der Schwellungen und Stiche einen Hinweis auf den Verursacher. Beispielsweise stechen Kriebelmücken in der Regel am Hals, im Gesicht oder auf den Ohrmuscheln. Flohbisse können sehr zahlreich sein und betreffen vor allem Füße und Beine. Bisse von Wanzen sind oft in einer Linie am Rumpf angeordnet.