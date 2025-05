Überblick über Verstauchungen und andere Weichteilverletzungen

Eine solche Untersuchung umfasst Folgendes (nach Priorität geordnet):

Überprüfung auf Beschädigung der Blutgefäße in der Nähe des verletzten Körperteils

Überprüfung auf Beschädigung der Nerven in der Nähe des verletzten Körperteils

Untersuchung und Bewegung des verletzten Körperteils

Untersuchung der Gelenke ober- und unterhalb des verletzten Körperteils

Zur Überprüfung auf Anzeichen von Schäden der Blutgefäße und einer unterbrochenen Blutzirkulation messen die Ärzte den Puls und die Körpertemperatur und sehen sich die Hautfarbe an. Wenn eine Durchblutungsstörung vorliegt (was zum Beispiel beim Kompartment-Syndrom passieren kann), kann auch der Puls fehlen oder schwach sein und die Haut bleich und kühl. Sie messen den Blutdruck, der bei Menschen normalerweise niedrig ist, die viel Blut verloren haben.

Zur Überprüfung auf Nervenschäden untersuchen Ärzte, wie empfindlich die Haut reagiert, d. h., ob ein normales Gefühl vorhanden ist, und fragen nach ungewöhnlichen Gefühlsempfindungen, z. B. Kribbeln oder Taubheit. Anomale Sinneswahrnehmungen könnten ein Zeichen für eine Nervenschädigung sein.

Sie tasten den verletzten Körperteil vorsichtig ab, um festzustellen, ob ein Bereich druckempfindlich ist, und ob sich die Sehnen und Muskeln normal anfühlen. Liegt ein Bruch oder eine Verrenkung vor, können Ärzte ertasten, dass der Knochen in Stücken oder verschoben ist. Außerdem wird nach Schwellungen und Blutergüssen gesucht. Der Arzt fragt, ob der verletzte Körperteil benutzt, belastet und bewegt werden kann.

Ärzte testen die Gelenkstabilität, indem sie das Gelenk so bewegen, dass es belastet wird (sogenannter „Belastungstest“). Wenn sich das Gelenk sehr instabil anfühlt, gehen die Ärzte von einer schweren Verletzung der Bänder (oder einer Ausrenkung) aus. Wenn es sich allerdings um einen Bruch handeln könnte, werden zuerst Röntgenaufnahmen erstellt, um festzustellen, ob das Gelenk sicher bewegt werden kann. Manchmal wird der Belastungstest erst dann durchgeführt, wenn die Schmerzen nachgelassen haben.

Indem das betreffende Gelenk bewegt wird, kann der Arzt auch leichter feststellen, wie schwer die Verletzung ist. Beispielsweise kann ausgehend vom Bewegungsradius des Gelenks und der Schmerzhaftigkeit der Bewegung festgestellt werden, wie schwer eine Verstauchung ist (ein Bänderriss). Bei einem partiellen Bänderriss ist die Bewegung des Gelenks sehr schmerzhaft. Bei einem vollständigen Bänderriss ist die Bewegung des Gelenks weniger schmerzhaft, da das gerissene Band dabei nicht gedehnt wird. Wenn ein Bänderriss vorliegt, hat das Gelenk gewöhnlich mehr Bewegungsspielraum als ohne Bänderriss. Meist kann ein Gelenk bei einem vollständigen Bänderriss freier bewegt werden als bei einem partiellen Bänderriss.

Da die Muskeln über Sehnen am Knochen befestigt sind, kann der Arzt die Schwere einer Sehnenverletzung oft feststellen, indem er den Muskel, an dem die Sehnen befestigt ist, bewegt. Bei einem kompletten Abriss einer Sehne kommt es bei einer Bewegung des entsprechenden Muskels nicht zu einer Bewegung des Knochens. Bei einem vollständigen Riss der Achillessehne (mit der die Wadenmuskeln am Fersenbein befestigt sind) kann beispielsweise der Fuß unter Umständen nicht bewegt werden. Partielle Risse sind mitunter schwer erkennbar, da das Gelenk normal beweglich zu sein scheint.

Wenn bei der körperlichen Untersuchung keine Probleme im Gelenk festgestellt werden, die als schmerzhaft empfunden werden, kann die Verletzung an anderer Stelle aufgetreten sein. Diese Art von Schmerz wird als übertragener Schmerz bezeichnet. Wenn zum Beispiel das Gelenk zwischen dem Brustbein und dem Schlüsselbein verletzt ist, können die Betroffenen Schmerzen in der Schulter spüren. Daher untersuchen Ärzte das Gelenk immer auch ober- und unterhalb des schmerzhaften Gelenks, um nach Verletzungen zu suchen.

Wenn Schmerzen oder Muskelkrämpfe die Untersuchung beeinträchtigen, können Ärzte zur Erleichterung der Untersuchung dem Patienten ein Schmerzmittel und/oder ein Muskelrelaxans oral oder per Spritze verabreichen, oder ein örtliches Betäubungsmittel in den verletzten Bereich spritzen. Oder der verletzte Bereich kann solange ruhiggestellt werden, bis die Krämpfe aufhören, in der Regel für einige Tage, und dann untersucht werden.