Knieverstauchungen und verwandte Verletzungen

Der Arzt bewegt das Bein auf ganz bestimmte Weise (Belastungstest), um festzustellen, ob ein Band im Knie gerissen ist. Mit einer gründlichen Untersuchung, unter anderem mit einem Belastungstest, kann der Arzt in der Regel feststellen, was am Knie verletzt ist.

Allerdings wird der Belastungstest häufig später durchgeführt, weil das Knie bei der ersten Untersuchung dafür zu sehr schmerzt. Außerdem können starke Schwellungen und Muskelspasmen eine Untersuchung des Knies erschweren. Ein Belastungstest kann wenige Tage später, wenn die Symptome nachgelassen haben, durchgeführt werden.