Verletzungen durch Elektrizität

Stromspannung wird in Volt und Ampere gemessen. Der normale Haushaltsstrom in den Vereinigten Staaten beträgt 110 bis 220 Volt. In vielen anderen Ländern liegt der allseits übliche Hausstrom bei 220 Volt. Eine Standardsteckdose in den USA hat eine Spannung von etwa 110 Volt. 220 Volt werden für große Geräte wie Trockner, Heiz- oder Klimaanlagen und elektrische Fahrzeugladegeräte verwendet. Spannungen über 500 Volt gelten als Hochspannung. Hochspannung kann durch die Luft springen (Lichtbogen), über eine Entfernung von 2,5 cm bis mehreren Metern, je nach Volt. Deshalb kann sich jemand schon allein dadurch verletzen, dass er zu nah an eine Hochleitungsspannung gerät. Hochspannung verursacht schwerere Verletzungen als niedrige Spannung und es ist wahrscheinlicher, dass damit innere Schäden verursacht werden.