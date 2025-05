Überblick über Sportverletzungen

In den Vereinigten Staaten kommt es jedes Jahr zu etwa 3,5 Millionen Verletzungen bei Kindern unter 14 Jahren in Verbindung mit dem Sport. Da mehr Kinder an organisierten Sportaktivitäten teilnehmen und früher damit beginnen, besteht bei ihnen ein höheres Risiko für Sportverletzungen, insbesondere Verletzungen wegen Überbeanspruchung. Dieses Risiko ist besonders bei Kindern hoch, die im Jahr an einem einzigen Sportfest teilnehmen, von einer Sportsaison in die andere übergehen, ohne dabei eine Unterbrechung zu machen, oder in hochkarätigen Teams mitspielen. Manche Kinder versuchen, trotz einer Verletzung zu spielen, weil sie Angst haben, dass sie aus dem Team ausgeschlossen werden.

Üblicherweise gelten zur Vorbeugung von Verletzungen für Kinder dieselben Regeln wie für erwachsene Sportler, unter anderem ein Screening hinsichtlich vorbestehender Leiden bei Kindern und Erwachsenen, die Übungen gefährlich machen könnten, und die Notwendigkeit, sich richtig aufzuwärmen. Manche Experten sind der Auffassung, dass Kinder unter 10 Jahren lieber viele verschiedene sportliche Aktivitäten ausüben sollten, als sich auf eine einzige Sportart zu konzentrieren. Nur einer Sportart nachzugehen kann dazu führen, dass Kinder nur eine Muskelgruppe trainieren, was das Verletzungsrisiko erhöht.

Das Tragen einer geeigneten und richtig sitzenden Kleidung ist wichtig. Sicherheitsausrüstungen wie Helme, Augenschutz, Mundschutz und Ellenbogen- und Knieschützer, die für den Sport zugelassen sind, können dazu beitragen, eine Verletzung zu verhindern.

Bei manchen Sportarten gibt es besondere Richtlinien dafür, in welchem zeitlichen Umfang Kinderathleten den Sport ausüben oder spielen können. Beim Baseball zum Beispiel wurden Regeln eingeführt, wonach die Abschläge je nach Alter des Pitchers gezählt werden.

Schmerzen während einer sportlichen Betätigung oder übermäßige Schmerzen danach können Anzeichen für eine Überanstrengungsverletzung sein. Auch der Bedarf von Eis und Schmerzmitteln nach dem Training kann ein Anzeichen sein. Falls Schmerzen oder ein Muskelkater Veränderungen bei der Art zu gehen, der Mechanik des Körpers oder bei der Sporttechnik bewirken, kann Überanstrengung die Ursache sein. Manche Kinder beklagen sich nicht über Schmerzen, sondern erleiden stattdessen eine Situation, in der sie weniger Erfolg haben oder nicht so gerne Sport betreiben und sich ihre Stimmung oder schulische Leistung ändert.

Bei jugendlichen Mädchen kann eine Vorgeschichte mit Übermüdungsfrakturen ein Zeichen dafür sein, dass die Sportlerin eine Osteoporose und unregelmäßige Regelblutungen hat und sich falsch ernährt (sogenannte athletische Triade bei Sportlerinnen (englisch: Female Athlete Triad). Auch wenn kein Athlet gegen die Folgen einer falschen Ernährung gewappnet ist, ist das Risiko bei jungen Frauen, die Ausdauersportarten oder Sportarten ausüben, die auf das Aussehen der Sportlerin abzielen, wie Eiskunstlauf, Gymnastik oder Tanz, besonders hoch.