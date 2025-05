Verletzungen der Wirbelsäule und der Bandscheiben

Wenn das Rückenmark verletzt ist, verspüren die Betroffenen im Allgemeinen Schmerzen im entsprechenden Teil des Nackens oder des Rückens. Der Bereich oberhalb der Verletzung ist eventuell berührungsempfindlich, besonders wenn eine Fraktur vorliegt. Wenn das Rückenmark verletzt ist, verursachen die Nerven an und unter der verletzten Stelle Funktionsstörungen, was zu einem Verlust der Muskelkontrolle und Gefühllosigkeit führt. Kinder allerdings können Verletzungen des Rückenmarks haben, bei denen die Funktionsstörung der Nerven nur vorübergehend und kurz ist. Sie können blitzartige Schmerzen haben, die an den Armen oder Beinen herunterschießen.

Was und wie viel der Funktionsfähigkeit genau in den Armen und Beinen verloren geht, hängt davon ab, wo das Rückenmark verletzt wurde. Wenn das Rückenmark beispielsweise am Hals verletzt wurde, kann der Betroffene die Beweglichkeit und Empfindung in beiden Armen und Beinen verlieren. Wenn die Rückenmarksverletzung aber weiter unten erfolgte, kann es zu einer Funktionsstörung nur in den Beinen kommen. Eine Person kann die Fähigkeit zur Harn- oder Darmkontrolle und die sexuelle Funktionsfähigkeit unabhängig davon verlieren, wo das Rückenmark verletzt wurde.

Bei einer Schädigung der Nerven kann der Verlust der Muskelkontrolle oder die Gefühllosigkeit vorübergehend oder bleibend, teilweise oder vollständig sein, je nach Schwere der Verletzung. Eine Verletzung, die das Rückenmark durchtrennt oder Nervenbahnen im Rückenmark zerstört, führt zu einer bleibenden Lähmung, eine stumpfe Verletzung des Rückenmarks kann hingegen zu einer zeitweiligen Funktionsschwäche führen, die Tage, Wochen oder Monate anhalten kann. Manchmal verursacht die Schwellung Symptome, die eine schwerere Verletzung vermuten lassen, als sie es in Wirklichkeit ist, die Symptome klingen aber ab, wenn die Schwellung nachlässt.

Ein teilweiser Verlust der Muskelkontrolle führt zu einer Muskelschwäche. Eine Lähmung bezeichnet für gewöhnlich einen vollständigen Verlust. Wenn Muskeln gelähmt sind, werden sie oft kraftlos (schlaff) und verlieren ihre Spannung. Die Muskelreflexe, die die Ärzte mit dem Reflexhammer testen, sind schwach oder verschwunden. Wenn aber das Rückenmark verletzt ist, kann die Lähmung Wochen später zu unkontrollierten, anhaltenden Muskelverkrampfungen (spastische Lähmung genannt) führen. In diesem Fall sind die Muskelreflexe stärker als normalerweise.

Welcher Bereich des Rückenmarks ist geschädigt?