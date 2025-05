Chronische Bauchschmerzen und rezidivierende Bauchschmerzen

Die Behandlung des zentral vermittelten Bauchschmerzsyndroms hängt von den Symptomen ab und konzentriert sich darauf, den Betroffenen die Rückkehr zu normalen Alltagsaktivitäten zu ermöglichen und die Beschwerden zu lindern. Normalerweise umfasst die Behandlung eine Kombination mehrerer Strategien. Mehrere Arztbesuche können erforderlich sein, um die beste Kombination herauszuarbeiten. Ärzte planen die Nachsorgebesuche oft in Abhängigkeit der Bedürfnisse der Personen. Die Besuche werden fortgesetzt, bis das Problem eindeutig beseitigt worden ist.

Bei Diagnose eines zentral vermittelten Bauchschmerzsyndroms betont der Arzt, dass die Schmerzen zwar echt sind, aber meist keine ernsthafte Ursache haben, und dass emotionale Faktoren (z. B. Stress, Angst, Depression) die Schmerzen auslösen oder verschlimmern können. Ärzte vermeiden es, Tests zu wiederholen, nachdem sorgfältige Tests keine körperliche Ursache der Symptome erbracht haben.

Es gibt zwar keine Behandlungen, mit denen diese Art von chronischen Bauchschmerzen geheilt werden können, es stehen aber viele hilfreiche Maßnahmen zur Verfügung. Diese Maßnahmen hängen von einer vertrauens- und verständnisvollen Beziehung zwischen dem Arzt, der betroffenen Person und ihren Familienmitgliedern ab. Die Ärzte erklären, auf welche Weise die Laborergebnisse und die anderen Testergebnisse zeigen, dass die Person nicht gefährdet ist. Die Ärzte ermuntern Personen, an Arbeit, Schule und sozialen Aktivitäten teilzunehmen. Diese Teilnahme verschlimmert die Erkrankung nicht, sondern sie ermutigt zu Unabhängigkeit und Selbstvertrauen. Personen, die sich von ihren Alltagsaktivitäten zurückziehen, riskieren, dass ihre Symptome ihr Leben kontrollieren.

Manchen Menschen hilft es, ihre Ernährung umzustellen und sich ballaststoffreicher zu ernähren oder Ballaststoffpräparate zu sich zu nehmen. Möglicherweise müssen die Betroffenen Nahrungsmittel vermeiden, die ihre Schmerzen auslösen. Manche Menschen sollten es beispielsweise vermeiden, große Mengen an Nahrungsmitteln zu sich zu nehmen, die schwer verdaulich sind und viel Gas produzieren. Ebenso sollten Getränke mit viel Zucker vermieden werden.

Viele Medikamente wurden mit unterschiedlichem Erfolg ausprobiert. Dazu zählen Medikamente, die Muskelkrämpfe der Verdauungswege verringern oder ganz eindämmen (Antispasmodika) und Pfefferminzöl.

Auslöser von Stress oder Angst werden so gut wie möglich minimiert. Eltern und andere Familienmitglieder sollten eine Bestärkung der Schmerzen durch zu viel Aufmerksamkeit vermeiden. Wenn die Personen weiterhin Angst haben oder sich deprimiert fühlen und dies möglicherweise in Zusammenhang mit den Schmerzen steht, können Ärzte Antidepressiva oder Medikamente zur Verringerung der Angst verschreiben. Therapien, die Personen bei einer Änderung ihres Verhaltens unterstützen, wie Entspannungstraining, Biofeedback und Hypnose, können ebenfalls die Verringerung der Angst unterstützen und den Personen dabei helfen, ihre Schmerzen besser zu tolerieren.

Für Kinder ist die Hilfe ihrer Eltern absolut erforderlich. Eltern wird geraten, das Kind zur Unabhängigkeit zu ermutigen und seine normalen Aufgaben, insbesondere die Teilnahme am Schulunterricht, zu erfüllen. Wenn die Kinder Aktivitäten vermeiden dürfen, kann dadurch deren Angst sogar zunehmen. Eltern können das Kind bei der Bewältigung seiner Schmerzen bei Alltagsaktivitäten unterstützen, indem sie seine unabhängigen und verantwortlichen Verhaltensweisen loben und belohnen. Beispielsweise könnten Eltern das Kind durch Einplanen einer besonderen Zeit mit dem Kind oder einen besonderen Ausflug belohnen. Die Beteiligung von Schulpersonal kann helfen. Man kann vereinbaren, das Kind während des Schultages im Krankenzimmer kurz ruhen zu lassen, damit es dann nach 15 bis 30 Minuten wieder in die Klasse kommt. Die Schulschwester kann dem Kind erlauben, gelegentlich einen Elternteil anzurufen, der das Kind dazu ermutigen sollte, in der Schule zu bleiben.