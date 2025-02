Übersicht über Schmerzen

Schmerzen aufgrund einer Verletzung machen sich an besonderen Schmerzrezeptoren bemerkbar, die im ganzen Körper verteilt sind. Diese Schmerzrezeptoren übermitteln über Nervenbahnen Nachrichten in Form elektrischer Impulse an das Rückenmark und dann weiter hinauf ans Gehirn. Manchmal löst das Signal eine Reflexreaktion aus (siehe Abbildung Der Reflexbogen: Bewegungen ohne Einfluss des Gehirns). Wenn das Signal das Rückenmark erreicht, wird ein weiteres Signal über motorische Nerven direkt zurück zur Schmerzstelle geschickt, wodurch eine Muskelkontraktion ausgelöst wird, ohne dass das Gehirn beteiligt ist. Ein Beispiel für eine solche Reflexreaktion ist das unmittelbare Zurückzucken, wenn man unbeabsichtigt etwas sehr Heißes berührt. Diese Reflexreaktion schützt vor Dauerschäden. Das Schmerzsignal wird auch an das Gehirn übermittelt. Nur wenn das Gehirn das Signal verarbeitet und als Schmerz deutet, wird man sich des Schmerzes bewusst.

Die Schmerzrezeptoren und die dazu gehörigen Nervenbahnen unterscheiden sich in den einzelnen Körperteilen. Deshalb ist das Schmerzgefühl je nach Art und Ort der Verletzung unterschiedlich. Beispielsweise gibt es in der Haut sehr viele Schmerzrezeptoren, die genaue Informationen darüber liefern können, wo eine Verletzung aufgetreten ist und ob der Auslöser spitz war, wie bei einer Schnittwunde, oder dumpf, wie bei Druck, Hitze, Kälte oder Juckreiz. Dagegen sind die Schmerzrezeptoren der inneren Organe, wie z. B. des Darms, begrenzt aussagekräftig und ungenau. Quetschungen, Schnitte und Verbrennungen des Darms rufen keine Schmerzen hervor. Eine Dehnung oder Druck des Darms können jedoch heftige Schmerzen verursachen, sogar, wenn sie eine so harmlose Ursache haben wie Blähungen. Das Gehirn kann die genaue Quelle von Darmschmerzen nur allgemein lokalisieren und lässt sie eher über eine größere Fläche spüren.

Manchmal spiegeln Schmerzwahrnehmungen in bestimmten Teilen des Körpers nicht genau das eigentliche Problem wider, da der Schmerz von einer anderen Körperregion dorthin übertragen werden kann. Zu einer Schmerzübertragung kommt es, weil Signale aus verschiedenen Körperbereichen oft durch dieselbe Nervenbahn wandern, die zu Rückenmark und Gehirn führt. Schmerzen, die von einem Herzinfarkt herrühren, können beispielsweise in Nacken, Kiefer, Armen und Unterleib wahrgenommen werden. Schmerzen von einer Gallenkolik fühlt man möglicherweise in der hinteren Schulter.

Der Reflexbogen: Bewegungen ohne Einfluss des Gehirns