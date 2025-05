Weitere primäre demyelinisierende Krankheiten

Bei der Leberschen hereditären Optikus-Neuropathie führt die Demyelinisation zur teilweisen Erblindung.

Die Lebersche hereditäre Optikus-Neuropathie ist unter Männern weiter verbreitet. Die Symptome treten in der Regel zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr auf. Die Krankheit wird von der Mutter vererbt, vermutlich über defekte Gene in den Mitochondrien (Strukturen in Zellen, die die Zellen mit Energie versorgen).

Es kann zu verschwommenem Sehen in einem Auge oder in beiden Augen gleichzeitig kommen. Ist lediglich ein Auge betroffen, dann geht das Sehvermögen im anderen Auge innerhalb von Wochen oder Monaten ebenfalls verloren. Die Sehschärfe und das Farbensehen werden fortschreitend schlechter.

Einige Patienten haben Herzprobleme oder muskuläre Symptome (z. B. unkontrollierte Muskelkontraktionen, Muskelschwäche oder Muskelkrämpfe), die den Symptomen einer multiplen Sklerose ähneln können.

Die Lebersche hereditäre Optikus-Neuropathie kann oft anhand der Symptome oder der Ergebnisse der körperlichen Untersuchung diagnostiziert werden. Tests können einige der Genmutationen identifizieren, die für die Erkrankungen verantwortlich sind. Eine Elektrokardiografie wird zur Untersuchung auf Herzprobleme durchgeführt.

Für die Lebersche hereditäre Optikus-Neuropathie hat sich bisher keine Behandlung bewährt. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass die Medikamente Idebenon und Ubichinon das Sehvermögen bei Patienten mit Leberscher hereditärer Optikus-Neuropathie verbessern. Eine Gentherapie wird untersucht. Dabei wird das gesunde Gen in das Auge gespritzt.

Eine Einschränkung des Alkoholkonsums und der Verzicht auf Tabakprodukte können hilfreich sein. Alkohol und Tabak können sich auf die Mitochondrien auswirken, wo sich das defekte Gen, das die Lebersche hereditäre Optikus-Neuropathie verursacht, befindet.