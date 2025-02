Menschen mit Kauda-Syndrom können starke Schmerzen im unteren Rückenbereich haben, gewöhnlich aufgrund der Erkrankung, die das Kauda-Syndrom verursacht. Die Betroffenen können das Empfindungsvermögen im Gesäß, im Genitalbereich, in der Blase und im Rektum verlieren – also im Bereich des Körpers, der einen Sattel berühren würde (sogenannte Reithosenanästhesie). Das bedeutet, dass diese Menschen in diesem Bereich Schmerzen, Berührungen, Temperaturen und Vibrationen weniger gut wahrnehmen können.

Im Bereich der Unterschenkel kann es zu geschädigter Empfindung und Muskelkontrolle kommen.

Weitere Symptome des Kauda-Syndroms können Folgendes umfassen:

Reduzierte sexuelle Reaktion, einschl. erektiler Dysfunktion bei Männern

Harnverhalt

Verlust der Blasenkontrolle (Harninkontinenz)

Verlust der Darmkontrolle (Stuhlinkontinenz)

Reflexverlust im Knie- und Fußgelenk

Probleme beim Gehen

Ohne Behandlung kann das Kauda-Syndrom zu einer vollständigen Lähmung der Beine führen.