Die Symptome der Polyneuropathie können - je nach Ursache - plötzlich auftreten (akut, über einige Tage bis zu einigen Wochen) oder sie entwickeln sich langsam und treten über einen längeren Zeitraum auf (chronisch, über Monate oder Jahre).

Akute Polyneuropathien (wie beim Guillain-Barré-Syndrom oder im Zusammenhang mit Toxinen) setzen häufig plötzlich in beiden Beinen ein und schreiten rasch nach oben bis in die Arme fort. Zu den Symptomen gehören Schwäche und Kribbeln oder Empfindungsverlust. Oft ist die Atemmuskulatur betroffen, was zu Ateminsuffizienz führt.

Viele chronische Polyneuropathien wirken sich hauptsächlich auf das Empfindungsvermögen aus. Gewöhnlich sind anfangs die Füße betroffen, manchmal aber auch die Hände. Prickeln, Taubheit, brennender Schmerz und Verlust des Vibrationsempfindens und des Lagesinns (Unfähigkeit, die Arme und Beine zu spüren) sind die auffälligsten Symptome. Da die Betroffenen die Lage ihrer Gelenke nicht spüren, gehen sie wackelig und stehen nicht sicher. Dabei werden oft die Muskeln nicht benutzt. Sie werden also letztendlich schwach und verkümmern. Das führt eventuell zu ihrer Steife und andauernden Verkürzung (Kontrakturen).

Eine diabetische Neuropathie führt gewöhnlich zu einem schmerzhaften Kribbeln oder Brennen in den Händen und Füßen – distale Polyneuropathie. Die Schmerzen werden oft nachts heftiger und verstärken sich durch Berührung oder Temperaturschwankungen. Es kommt eventuell zum Verlust des Temperatur- und Schmerzempfindens, sodass die Betroffenen sich leicht verbrennen und durch längere Druckeinwirkung oder Verletzungen Hautgeschwüre entwickeln. Dabei fehlen auch Schmerzen, die vor übermäßiger Belastung warnen, sodass es häufiger zu einer Verletzung der Gelenke kommt. Diese Art von Gelenkschädigung wird als neurogene Arthropathie bezeichnet (Charcot-Gelenke).

Häufig entwickeln sich zusätzlich Auffälligkeiten im vegetativen Nervensystem, das die automatisch ablaufenden Körperfunktionen regelt (wie Blutdruck, Herzschlag, Darmfunktion, Speichelbildung und Blasenkontrolle). Typische Beschwerden sind Verstopfung, Störung der Sexualfunktion und fluktuierender Blutdruck – am auffälligsten ist ein plötzlicher Abfall des Blutdrucks beim Aufstehen (orthostatische Hypotonie). Die Haut kann blass und trocken werden; möglicherweise wird weniger Schweiß abgesondert. Seltener tritt ein Verlust der Blasen- und Darmkontrolle auf, was zu Harn- und Stuhlinkontinenz führt.

Menschen, die an einer hereditären Polyneuropathie (wie Charcot-Marie-Tooth-Hoffmann-Syndrom) leiden, können Hammerzehen, Hohlfuß und eine verkrümmte Wirbelsäule (Skoliose) haben. Symptome wie ungewöhnliche sensorische Empfindungen und Muskelschwäche sind meistens nur leicht ausgeprägt. Patienten mit leichten Symptomen nehmen diese unter Umständen gar nicht wahr oder beachten sie nicht. Andere Patienten sind stark betroffen.

Eine völlige Heilung ist durch die Ursache der Polyneuropathie bedingt.