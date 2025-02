Sexualität – Übersicht

Homosexualität ist die sexuelle Anziehung zu Menschen des gleichen Geschlechts. Wie Heterosexualität entsteht Homosexualität durch komplexe biologische Faktoren und Erfahrungen einer Person, was dazu führt, dass Menschen durch Menschen des gleichen Geschlechts sexuell erregt werden. Und wie Heterosexualität ist Homosexualität keine Frage der Wahl. Es ist weitgehend anerkannt, dass es sich bei der Homosexualität um eine von Kindheit an bestehende sexuelle Orientierung handelt. Viele Jugendliche machen mit Sexspielen unter Gleichgeschlechtlichen Erfahrungen, was aber nicht gleich bedeutet, dass sie als Erwachsene ein dauerhaftes Interesse an homosexuellen oder bisexuellen Beziehungen haben (siehe Entwicklung von Sexualität und Geschlecht bei Jugendlichen).

Eine Gallup-Umfrage von 2022 unter Amerikanern ergab, dass sich der Anteil von Erwachsenen, die sich als schwul, lesbisch, bisexuell oder transgender identifizieren, seit 2012 auf insgesamt 7,1 % verdoppelt hat. Die Bevölkerungsanteile variieren erheblich nach Altersgruppe. Unter den Erwachsenen, die sich als schwul, lesbisch, bisexuell oder transgender identifizieren, gaben 91 % der zwischen 1946 und 1964 Geborenen („Babyboomer“) an, „heterosexuell“ zu sein, gegenüber 76 % der zwischen 1997 und 2003 Geborenen („Generation Z“). Siehe Gallup: LGBT Identification in U.S. Ticks Up to 7.1%.