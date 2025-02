Einweisung ins Krankenhaus

Alle Personen, die in den USA in ein Krankenhaus aufgenommen werden, werden gefragt, ob sie eine Patientenverfügung haben, in der ihre Wünsche in Bezug auf Wiederbelebungsmaßnahmen geklärt sind, auch dann, wenn sie wegen einer Bagatelle aufgenommen werden und ansonsten gesund sind. Diese Frage bedeutet also nicht, dass der Patient ernsthaft krank ist.

Wiederbelebungsmaßnahmen umfassen Folgendes:

Kardiopulmonale Reanimation (CPR)

Elektroschocks am Herzen

Verwendung bestimmter Medikamente

Einführen eines Beatmungsschlauchs in den Rachen (Intubation) und Einsatz eines Beatmungsgeräts (künstliche Beatmung)

Einführen einer Ernährungssonde in den Magen zur Verabreichung der Nahrung

Die Entscheidung über Wiederbelebungsmaßnahmen ist eine sehr persönliche Angelegenheit und hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Gesundheitszustands einer Person, der Lebenserwartung, der Ziele, der Werte und religiöser und philosophischer Ansichten sowie von der Meinung von Familienmitgliedern. Im Idealfall sollten Patienten ihre eigene Entscheidung treffen, nachdem sie mit Familienmitgliedern, Ärzten und anderen darüber gesprochen haben. Sie sollten nicht zulassen, dass andere Personen ihnen diese Entscheidung abnehmen.

Manche Patienten entscheiden sich gegen Wiederbelebungsmaßnahmen, wenn sie bereits älter sind und ein erfülltes Leben hatten, wenn sie an einer schweren Krankheit mit einer verkürzten Lebenserwartung leiden oder eine Krankheit ihre Lebensqualität stark einschränkt. Ärzte schlagen den Patienten möglicherweise vor, sich gegen Wiederbelebungsmaßnahmen zu entscheiden, wenn sie an einer Krankheit im Endstadium leiden, oder wenn zu erwarten ist, dass eine akzeptable Lebensqualität nach der Wiederbelebung nicht wieder erreicht werden kann. Entscheidet sich der Patient gegen Wiederbelebungsmaßnahmen, trägt der Arzt den Verzicht auf Wiederbelebung (VaW) in die Krankenakte ein.

Die Entscheidung gegen Wiederbelebungsmaßnahmen ist nicht gleichbedeutend mit einer Nichtbehandlung. Personen, die auf eine Wiederbelebung verzichten, werden zum Beispiel gegen alle Erkrankungen behandelt, die bis zu dem Zeitpunkt auftreten, an dem ihr Herz aufhört zu schlagen oder an dem sie aufhören zu atmen. Eine palliativpflegerische Versorgung und Schmerzbehandlung werden immer bereitgestellt und sind primärer Schwerpunkt von medizinischen Fachkräften gegen Ende des Patientenlebens.

Gibt ein Patient an, dass er nicht weiß, wie er antworten soll, so geht der Arzt davon aus, dass der Patient alle möglichen Wiederbelebungsmaßnahmen wünscht.

Durch eine Mitteilung an den Arzt kann der Patient seine Entscheidung in Bezug auf Wiederbelebungsmaßnahmen jederzeit ändern. Sie müssen nicht erklären, warum sie ihre Meinung geändert haben.

Im Idealfall stellen Wiederbelebungsmaßnahmen die normalen Körperfunktionen soweit wieder her, dass keine Notwendigkeit für eine Beatmung oder andere unterstützenden Maßnahmen besteht. Im Gegensatz zu typischen Szenarien, wie sie in den Medien gezeigt werden, variieren die Erfolgsquoten von Wiederbelebungsmaßnahmen jedoch je nach Alter und Allgemeinzustand des Betroffenen. Bei jüngeren und gesünderen Patienten sind diese Maßnahmen tendenziell erfolgreicher als bei älteren Erwachsenen und bei schwerkranken Patienten. Dennoch gibt es keine sichere Methode vorherzusagen, bei wem Wiederbelebungsmaßnahmen erfolgreich sind und bei wem nicht.

Darüber hinaus können Wiederbelebungsmaßnahmen Probleme verursachen. So kann eine Herzdruckmassage zum Beispiel zu Rippenbrüchen führen, und eine unzureichende Sauerstoffversorgung des Gehirns während der Wiederbelebungsmaßnahmen kann Hirnschäden nach sich ziehen.

Gibt ein Patient in den USA an, keine Wiederbelebungsmaßnahmen zu wünschen (Verzicht auf Wiederbelebung, VaW-Anordnung), so erhält er als Ausdruck dieses Wunsches womöglich ein Plastikarmband, das während des Krankenhausaufenthalts getragen wird. Darüber hinaus füllt der Arzt ein Formblatt aus, um anzuzeigen, dass die Person nicht wiederbelebt werden möchte (Arztanweisungen für lebenserhaltende Maßnahmen, POLST). Die Patienten erhalten das Formblatt für ihre Unterlagen. Nach Entlassung aus dem Krankenhaus können Patienten mit schweren Erkrankungen diese Patientenverfügung zu Hause gut sichtbar aufhängen (zum Beispiel am Kühlschrank), für den Fall, dass sie von Sanitätern zu Hause in bewusstlosem Zustand vorgefunden werden. Formelle POLST- und ähnliche Programme gibt es nicht in allen amerikanischen Bundesstaaten oder Kommunen, werden aber derzeit vielerorts diskutiert.