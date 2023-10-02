Die Anordnung zum Verzicht auf Wiederbelebung (VaW), die in der Krankenakte des Patienten verwahrt wird, informiert das medizinische Personal, dass der Patient keine Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) wünscht. Da keine HLW durchgeführt wird, werden auch die weiteren Maßnahmen zur Wiederbelebung, die gewöhnlich nach der HLW ergriffen werden (z. B. Elektroschocks zur Wiederherstellung eines normalen Herzrhythmus und eine künstliche Beatmung durch Einführen eines Atmungsschlauchs), nicht ausgeführt. Diese Anweisung hat sich als sinnvoll erwiesen, um unnötige und unerwünschte invasive Behandlungen am Lebensende zu vermeiden. Die Erfolgsrate von HLW am Lebensende ist extrem niedrig. (Siehe auch Überblick über rechtliche und ethische Fragen in der medizinischen Versorgung.)

Im Rahmen der medizinischen Versorgung sollte der Arzt mit schwer erkrankten Patienten die Wahrscheinlichkeit eines Herzstillstands (Herz und Atmung setzen aus) angesichts ihres unmittelbaren Gesundheitszustands erörtern, die HLW-Verfahren und den möglichen Ausgang der Behandlung beschreiben und die Patienten nach ihren Behandlungspräferenzen fragen. Falls der Patient nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen, entscheidet ein autorisierter Stellvertreter.

Die VaW-Anordnung ist kein „Behandlungsverzicht“. Er bedeutet vielmehr, dass lediglich die HLW nicht durchgeführt wird. Andere Behandlungen (z. B. Verabreichung von Antibiotika, Transfusionen, Dialyse oder Beatmung), die das Leben ggf. verlängern, können weiterhin durchgeführt werden. Je nach Zustand des Patienten ist es wahrscheinlicher, dass diese anderen Behandlungen erfolgreicher als HLW sind. Behandlungen, die Schmerzen lindern und den Komfort des Patienten erhöhen (palliative Versorgung), sollten immer durchgeführt werden.

Alle US-Bundesstaaten sehen auch spezielle VaW-Anordnungen vor, die außerhalb des Krankenhauses rechtskräftig sind, unabhängig davon, zu welcher Gemeinde der Patient gehört. Diese Anweisungen werden u. a. als krankenhausexterne VaW-Anordnung, Komfortpflegeanweisung, HLW-Verzichtsanweisung bezeichnet. In der Regel müssen sie vom Arzt und Patienten (oder dessen Stellvertreter) unterzeichnet sein. Der Patient bekommt ein sichtbares Erkennungsmerkmal, z. B. Armreif oder Kette, anhand dessen das medizinische Notfallpersonal weiß, wie es handeln muss. Diese Anweisungen sind vor allem für unheilbar kranke Patienten in einer Gemeinde wichtig, die im Fall eines Herz- und Atemstillstands grundsätzlich nur Komfortpflege und keine Wiederbelebung wünschen. Patientenverfügungen und Vollmachten für medizinische Angelegenheiten sind im Notfall nicht grundsätzlich rechtsgültig. Außerdem sind Ersthelfer fast immer verpflichtet, lebenserhaltende Maßnahmen einzuleiten, sofern keine gültige VaW-Anordnung an Ort und Stelle vorliegt und vorgewiesen wird. Viele US-Bundesstaaten sind gerade dabei, die VaW-Anordnung in eine übertragbare medizinische Anweisung zu integrieren, die Ärztliche Anweisungen für lebenserhaltende Maßnahmen genannt wird.

Medizinische Begriffe in Bezug auf lebenserhaltende Maßnahmen